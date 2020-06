Depay en Elia lanceren frontale aanval op Veronica Inside

Veronica Inside ligt onder vuur na een uitspraak van Johan Derksen maandagavond. De analist liet zich uit over het huidige racismedebat en besprak ook de aanwezigheid van een Zwarte Piet bij een Black Lives Matter-demonstratie in Leeuwarden. "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?", zei Derksen, doelend op de rapper die de laatste weken onderwerp van gesprek is. De opmerking schoot bij veel tv-kijkers in het verkeerde keelgat. Onder anderen Eljero Elia en Memphis Depay doen nu via social media een oproep aan grote bedrijven en sponsors om te overwegen te stoppen met het adverteren rond het programma en/of op de zender.

"OPROEP: Neem contact op met de onderstaande brands en stel ze kritische vragen over wat er met hun geld gemaakt wordt. Tag ze. Tweet ze. Bel ze. Slide met gestrekt been in hun DM's!!!", zo laat Elia donderdag op Instagram weten aan zijn volgers. De 33-jarige aanvaller van Istanbul Basaksehir tagt daarbij diverse grote bedrijven, waaronder TOTO, Gamma en Albert Heijn.

Ook Depay laat van zich horen. Via Instagram Stories geeft de aanvaller van Olympique Lyon aan dat verandering op komst is. "Things Will Change", stelt Depay, met daarbij het gewraakte fragment uit Veronica Inside. Daarna komen, net als bij de geplaatste video van Elia, fragmenten van diverse adverteerders voorbij. "#DefundRacism. Laat adverteerders weten wat er met hun geld gebeurt", aldus de Oranje-international.

Akwasi hield onlangs op de Dam in Amsterdam een felle tirade over racisme. De rapper zei onder meer dat hij Zwarte Piet 'in zijn gezicht zou trappen' als hij hem tegen zou komen. Veel mensen waren geschokt door de opmerkingen van Akwasi en ook Derksen kon de uitingen niet waarderen. Maandag trok de analist bij Veronica Inside fel van leer tegen de 'ontzettende vervelende raaskallende rapper'. "Akwasi, wat een lul is dat joh! Ik vind dat we helemaal doorslaan in Nederland. Iedereen is tegen racisme, ik ook en iedereen hier aan tafel neem ik aan. Als mensen protesteren heb ik daar alle respect voor, maar ik zie op tv eigenlijk alleen maar gekkies. Schreeuwende gekkies die de ruimte krijgen."

Zender Veronica liet eerder weten dat men Derksen niet gaat aanspreken op de opmerking. "Uitspraken binnen VI komen voor rekening van de mensen aan tafel." Wel zegt de zender 'tegen het opzettelijk kwetsen van medemensen of bevolkingsgroepen' te zijn. Niet alleen in de voetbalwereld heeft de uitlating van Derksen stof doen opwaaien. Diverse BN'ers, onder wie zangeres Anouk, vindt de opmerking van Derksen 'om te kotsen'.

Ook musicalproducent en showbizzexpert Albert Verlinde vindt dat Derksen te ver ging. "We hebben onlangs een bijeenkomst gehad met de cast van de musical Tina om hierover te praten", aldus Verlinde bij Shownieuws over racisme in Nederland. "Ik ben echt geschrokken van die verhalen, wat mensen van kleur hun hele leven te horen krijgen en meemaken. Johan kan niet roepen dat hij tegen racisme is en vervolgens dit soort dingen zeggen."