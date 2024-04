Roda begaat bij Jong Ajax cruciale misstap in strijd om directe promotie

Roda JC heeft vrijdagavond een cruciale misstap begaan in de strijd om directe promotie naar de Eredivisie. De Kerkraders bleven op Sportpark De Toekomst steken op een 1-1 gelijkspel. Elders in de Keuken Kampioen Divisie hielden SC Cambuur en FC Dordrecht elkaar in een enerverende wedstrijd in evenwicht, bleek De Graafschap veel te sterk voor MVV Maastricht en greep FC Den Bosch in de slotfase de overwinning bij VVV-Venlo.

Jong Ajax - Roda JC Kerkrade 1-1

Een veel dramatischere start had Jong Ajax zich niet kunnen wensen. Doelman Charlie Setford liet zich de bal in de negende minuut afsnoepen door Vaclav Sejk, die eenvoudig de 0-1 kon binnentikken voor Roda JC. De bezoekers uit Zuid-Limburg konden echter niet lang genieten van de voorsprong, daar Jong Ajax via Silvano Vos vier minuten later de stand weer op gelijke hoogte bracht. De talentvolle middenvelder passeerde twee man en vuurde de bal heerlijk in de bovenhoek: 1-1.

De Graafschap- MVV Maastricht 3-0

De Graafschap knalde er in de openingsfase bovenop, zonder dat de Doetinchemmers concrete kansen klaarspeelden. Tien minuten voor rust opende de thuisploeg de score. Een prachtige kopbal van Jeffry Fortes veegde de brilstand van het scorebord: 1-0. Met nog zo’n 25 minuten spelen verdubbelde Anis Yadir de score, waarna Tristan van Gilst een duit in het zakje deed: 3-0.

SC Cambuur - FC Dordrecht 3-3

Waar FC Dordrecht in de openingsfase de bal veelal had, was het Cambuur dat in eigen huis de ban brak. Roberts Uldrikis profiteerde - na een mislukte poging van Michael Breij - optimaal van een foutje van Luca Plogmann. Ilias Sebaoui trok de stand al snel gelijk nadat hij Yanick van Osch in de korte hoek verschalkte, maar Uldrikis veroverde met zijn tweede treffer de voorsprong snel terug voor de Leeuwarders: 2-1. De boomlange Let was het eindstation van een fraaie aanval.

Kort na rust breidde Milan Smit de voorsprong uit. Na goed kapstopwerk van Uldrikis en een assist van de debuterende Bram Marsman stond Smit in de zestien klaar om zijn negentiende competitietreffer binnen te tikken: 3-1. Dordrecht antwoordde via Shiloh 't Zand snel met een tegentreffer en Adrian Segecic bepaalde de eindstand tien minuten voor tijd op 3-3.

VVV-Venlo - FC Den Bosch 2-3

In de blessuretijd van de eerste helft konden de meegereisde uitfans voor het eerst juichen. Jaron Vicario profiteerde van een grote fout achterin bij de Venlonaren: 0-1. Na rust brachten de Limburgers de wedstrijd weer in evenwicht. Levi Smans was de gevierde man.

De feestvreugde was van korte duur, daar Salah-Eddine Oulad M'Hand twee minuten later de voorsprong in ere herstelde. Michalis Kosidis dacht een kwartier voor tijd een punt te redden voor de thuisploeg, maar Kacper Kostorz bezorgde de Bosschenaren vlak voor tijd de overwinning: 2-3.

TOP Oss - Jong AZ 1-1

