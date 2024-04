Feyenoord ontvangt gigantisch bedrag van Liverpool voor Arne Slot

Arne Slot wordt de duurste Nederlandse trainer ooit. Feyenoord ontvangt bijna vijftien miljoen euro voor de diensten van de oefenmeester, meldt CBS Sports. Fabrizio Romano rept op X over een bedrag van tussen de dertien en vijftien miljoen euro.

Feyenoord kon hoog in de boom zitten en flinke eisen stellen aan Liverpool wat betreft de transfersom voor de coach. Slot, die tot medio 2026 een contract had in De Kuip, had geen ontsnappingsclausule in zijn contract staan.

Met de behoorlijke transfersom treedt Slot toe in de toptien van de duurste uitgaande Feyenoord-transfers ooit. Fredrik Aursnes, de huidig nummer tien van die lijst, vertrok voor 13 miljoen euro naar Benfica.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Romano gaf op X al zijn karakteristieke 'here we go', waar Voetbal International eerder op de avond al de mondelinge overeenkomst tussen Feyenoord en Liverpool bevestigde. Zo staat niets meer een overgang van Slot naar Liverpool in de weg.

Vrijdag werden de laatste plooien rondom de overgang van Slot gladgestreken. Bij Liverpool volgt Slot de uiterst succesvolle Jürgen Klopp op. De Duitse succestrainer last een periode van rust in en vertrekt aan het einde van het seizoen uit Engeland.

Sipke Hulshoff

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Sipke Hulshoff zal met Arne Slot meegaan naar Liverpool, zo bevestigt-journalist Ben Jacobs vrijdagavond. Ook performance coach Ruben Peeters maakt met het duo de overstap naar Engeland zodra het papierwerk is afgerond.