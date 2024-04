Willem II wint niet van FC Groningen en moet promotiefeest uitstellen

Willem II is er vrijdagavond niet in geslaagd om directe promotie naar de Eredivisie af te dwingen. De koploper in de Keuken Kampioen Divisie kwam op eigen veld niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen nummer drie FC Groningen. Willem II heeft met nog twee speelronden voor de boeg nog wel steeds uitstekende papieren om rechtstreeks te promoveren.

In het volgepakte Koning Willem II Stadion schoot Nick Doodeman in de openingsminuut over het Groningse doel. Enkele minuten later volgde de eerste kans voor de bezoekers: Marvin Peersman stuitte echter op doelman Joshua Smits. Gaandeweg de eerste helft kreeg Groningen steeds meer grip op de wedstrijd, al leverde dat geen doelpunten op.

Willem II scoorde ook niet, waardoor beide ploegen met een 0-0 tussenstand de kleedkamers opzochten. Tegenvaller voor Groningen was het geblesseerd uitvallen van Luciano Valente, die werd vervangen door Rui Mendes. De Tilburgers hadden die problemen niet en namen tien minuten na de hervatting de leiding.

???? Tilburg ontploft na de openingstreffer van Nick Doodeman!#wilgro — ESPN NL (@ESPNnl) April 26, 2024

Doodeman profiteerde van slecht verdedigen van Groningen en ramde de bal in het doel. De goal bracht de supporters van Willem II in extase, want directe promotie was weer een stukje dichterbij gekomen. De euforie in Tilburg was echter van korte duur, want Groningen trok de stand slechts zeven minuten later gelijk.

Jorg Schreuders stormde de zestien van de Tricolores in en zag zijn schot vervolgens via een Willem II-verdediger achter Smits in het doel verdwijnen: 1-1. Groningen leek tien minuten daarna weer te moeten wisselen, maar rechtsback Leandro Bacuna kon de wedstrijd na een blessurebehandeling hervatten.

??? Jorg Schreuders zet FC Groningen snel op gelijke hoogte: 1-1!#wilgro — ESPN NL (@ESPNnl) April 26, 2024

Diezelfde Bacuna had geluk dat hij tien minuten voor tijd slechts geel kreeg na een overtreding op Matthias Verreth. De slotfase was fel, want kort daarna zag ook invaller Mendes geel. Willem II bleef knokken voor de promotie en het bleef tot het einde heel spannend in Tilburg, maar een winnaar kwam er niet meer. De teleurstelling was dan ook zichtbaar bij de fans na het laatste fluitsignaal.

Willem II staat met nog twee duels te gaan op 75 punten, drie meer dan nummer twee Roda JC Kerkrade. De Limburgers kwamen op bezoek bij Jong Ajax niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Nummer drie Groningen heeft 71 punten. Er promoveren twee clubs rechtstreeks naar de Eredivisie.

