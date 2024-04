Liverpool en Feyenoord bereiken mondeling akkoord over transfer Arne Slot

Liverpool en Feyenoord hebben een mondeling akkoord bereikt over de overstap van Arne Slot naar Engeland, zo weet Martijn Krabbendam van Voetbal International vrijdagavond te melden. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt via X dat er tevens een akkoord is over de transfersom die Feyenoord ontvangt, zonder een specifiek bedrag te noemen.

Daarmee lijkt niets een vertrek van de succescoach naar Engeland in de weg te staan. Donderdag liet Slot al doorschemeren ervan 'overtuigd te zijn' dat de deal rond zou komen. De deal lijkt nu inderdaad beklonken.

De overstap was al langer nabij, maar nu lijken de laatste plooien ook gladgestreken. In Liverpool heeft Slot de gigantische schoenen van de vertrekkende Jürgen Klopp te vullen.

Hoeveel miljoenen euro's precies met de deal gemoeid is, is niet bekend. "Momenteel wordt de deal helemaal op papier gezet", meldt het wekelijkse voetbalmagazine. Vermoedelijk gaat het om een fors bedrag.

"De clubleiding van Feyenoord zat vandaag al de hele dag om tafel met een delegatie uit Liverpool", schrijft VI. "Normaal gesproken volgt dan morgen (zaterdag, red.) het definitieve akkoord."

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-3 winst) gaf Slot al aan ervan uit te gaan dat de transfer zijn doorgang zou vinden. "Het lijkt me duidelijk dat ik graag naar Liverpool wil", bekende Slot zijn ambities voor komend seizoen.

Derhalve moeten de Rotterdammers op zoek naar een opvolger van hun geliefde oefenmeester. Eerder werd de naam van Joseph Oosting geopperd, maar de 52-jarige Emmenaar gaat zijn contract bij FC Twente verlengen.



