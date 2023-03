Geertruida beslist heerlijke Klassieker in minuut 87: Feyenoord op titelkoers

Zondag, 19 maart 2023 om 16:26 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:47

Feyenoord heeft zondag de mogelijk allesbeslissende Klassieker op de valreep naar zich toe getrokken. In een kolkende Johan Cruijff ArenA zorgde Lutsharel Geertruida in minuut 87 voor de allesbeslissende 2-3, die de Amsterdammers op zes punten achterstand brachten in de Eredivisie. Na de eerste helft leek Ajax nog onderweg naar de zege.

Beide trainers kozen er in de Johan Cruijff ArenA voor om hun elftallen grotendeels intact te houden. John Heitinga moest alleen noodgedwongen Devyne Rensch vervangen, die op de training geblesseerd was geraakt. Arne Slot kende juist een opsteker: Quilindschy Hartman, die het duel met Shakhtar Donetsk (7-1 winst) moest missen vanwege ziekte, keerde weer terug bij de Rotterdammers. Marcos López werd daardoor weer tot de bank veroordeeld.

Na het letterlijke vuurwerk viel er ook al snel figuurlijk vuurwerk te noteren in de ArenA. Met nog geen vijf minuten op de klok verzuimde Mohammed Kudus met directe tegenstander Hartman mee te lopen, waardoor die in alle vrijheid Giménez kon bedienen. Calvin Bassey was in geen velden of wegen te bekennen en zag de Mexicaan succesvol langs Gerónimo Rulli mikken: 0-1.

Een droomstart voor Feyenoord, die echter al snel weer teniet werd gedaan door Ajax. Steven Berghuis mikte een hoekschop in minuut 17 richting tweede paal, waar Álvarez de bal via hoofd en schouder buiten bereik van Timon Wellenreuther kon krijgen: 1-1. Het betekende de wake-upcall voor Ajax. Vanaf dat moment grepen de Amsterdammers de regie, waarvoor ze acht minuten voor rust beloond werden. Berghuis stuurde Steven Bergwijn met een fenomenale steekpass weg en laatstgenoemde gaf perfect mee in de loop van Dusan Tadic. Voor de aanvoerder was het een koud kunstje om de bal in de hoek te mikken: 2-1.

Het rustsignaal kwam precies op tijd voor Feyenoord. De Rotterdammers – bij wie Hartman overigens al na 24 (!) minuten werd gewisseld wegens een gele kaart – leken als herboren in de tweede helft en kwamen met 52 minuten op de klok op gelijke hoogte. Alireza Jahanbakhsh gaf een voorzet perfect in de voeten van Sebastian Szymanski, die Rulli kansloos liet met een schot in het dak van het doel: 2-2. Feyenoord greep de controle weer, maar zonder levensgrote kansen te creëren.

Heitinga zag zijn ploeg worstelen en besloot Owen Wijndal te slachtofferen voor Francisco Conceição. Een slotoffensief leverde het echter niet op. Pas tien minuten voor tijd kreeg Ajax weer een grote kans, maar Kudus verzuimde voor de Amsterdamse voorsprong te zorgen. Geertruida had vijf minuten later meer geluk aan de overkant. De rechtsback van Feyenoord kopte feilloos raak uit een hoekschop van Orkun Kökçü en dompelde Ajax in rouw.

