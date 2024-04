Krabbendam denkt te weten welke 3 spelers mogen vertrekken bij Feyenoord

Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer en Santiago Gimenez lijken bezig aan hun laatste maanden als speler van Feyenoord. Dat schrijft clubwatcher Martijn Krabbendam in een uitgebreid artikel namens Voetbal International. Een vertrek van sterkhouders als Dávid Hancko en Quinten Timber ligt momenteel minder voor de hand, omdat de Rotterdammers niet per se moeten verkopen.

Krabbendam rept over ‘spannende maanden’ voor Feyenoord. “Want het laat geen twijfel dat trainer Arne Slot opnieuw een aantal basisspelers zal gaan verliezen.” Toch is er volgens de journalist een duidelijk verschil met eerdere transferperiodes.

“Het gevolg van het succes in de laatste twee jaar is wel dat Feyenoord nu kan handelen uit kracht”, aldus Krabbendam. “Eerst móést er verkocht worden, nu mág dat, maar is de noodzaak een stuk minder. Feyenoord wordt nu gedreven door vraag, aanbod en doorselecteren.”

Gimenez wordt als eerste vertrekker uitgelicht. “Dat Santiago Gimenez weg wil en mag, is een logisch gevolg van de ambitie en de status van de spits. Feyenoord anticipeerde er al op door Ayase Ueda vast te leggen.” Het contract van de 23-jarige Gimenez loopt bij Feyenoord nog tot medio 2027 door.

Daarnaast lijkt Wieffer komende transferzomer ambities te hebben. “Wieffer is vermoedelijk ook bezig aan zijn laatste weken bij Feyenoord, of misschien al wel klaar, als zijn spierblessure tegenvalt. Het is te hopen dat het EK niet in gevaar komt. Wieffer ontwikkelde zich zo goed, dat de kans groot is dat Atlético straks weer op de stoep staat, zoals meer clubs informeren naar de middenvelder.” Ook de 24-jarige Wieffer ligt in De Kuip nog tot medio 2027 vast.

Volgens Krabbendam is Geertruida eveneens ‘klaar in De Kuip’. “Hij kon vorig seizoen al weg, maar zag zijn transfer naar RB Leipzig door pech mislukken. Voor Feyenoord was dat meegenomen, de club kon nog een jaar beschikken over de multifunctionele Geertruida, maar ook Feyenoord weet nu: het is tijd om te gaan.”

Hancko (26) en Timber (22) vertrekken hoogstwaarschijnlijk pas indien de hoofdprijs op tafel komt. “Verkopen op het juiste moment is ook een kunst. Vandaar dat het niet zeker is dat ook Hancko vertrekt, of Timber. De eerste ligt vast tot 2028, waardoor hij voor niet veel clubs te betalen is. Timber heeft er in feite pas een seizoen op zitten, nadat hij in zijn debuutjaar langdurig geblesseerd was geraakt.”

Zo lijkt Feyenoord al een behoorlijke kern aan spelers voor komend seizoen te hebben. Oranje-international Quilindschy Hartman blijft, mede door zijn zware kruisbandblessure, sowieso nog een jaar in De Kuip. Met Gijs Smal (FC Twente) en Anis Hadj-Moussa (Vitesse) zijn de eerste aanwinsten al binnen.

