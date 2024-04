Zaakwaarnemer van Geertruida komt direct met reactie op 1908.nl: ‘Fake news!’

Feyenoord onderhandelt niet met Lutsharel Geertruida over een contractverlenging bij Feyenoord, zo meldt zaakwaarnemer Leegreg Fer via Instagram en bevestigt Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. 1908.nl beweerde eerder op de maandag dat er ‘informele gesprekken’ lopen, maar die informatie lijkt niet te kloppen.

Volgens de berichtgeving van 1908.nl zou Feyenoord met de belangenbehartigers in gesprek zijn over de verlenging van het contract tot medio 2026. De Rotterdammers zouden een ‘informeel bod’ hebben neergelegd bij Geertruida, die op zijn beurt weer een ‘exorbitant tegenbod’ zou hebben gedaan.

“Fake news”, zo oordeelt Fer in heldere taal. “Er zijn geen onderhandelingen, er is geen aanbieding gedaan, er zijn geen voorwaarden besproken en er zijn geen eisen gesteld”, zo luidt het oordeel van de zaakwaarnemer.

Gouka laat eveneens weten dat de verdediger niet in gesprek is met de Rotterdammers. “Voor alle vragen: Feyenoord en Geertruida zijn niet in gesprek over een nieuw contract. Dus ook niet over een bepaald salaris of iets dergelijks, er speelt niets. Bij Feyenoord gaan ze er vanuit dat de aanvoerder in juli na zoveel jaar trouwe dienst transfer zal maken”, aldus Gouka.

Na de ontkenning van de zaakwaarnemer en de krant nuanceerde 1908.nl de informatie en stelde de fanpagina dat er inderdaad geen onderhandelingen gaande zijn, maar dat er wel ‘informeel gesproken’ is.

“De wens van de club is om er nog één extra seizoen aan te plakken”, zo valt er onder meer te lezen op de fansite. “Daarover is recent een balletje opgegooid bij kamp Geertruida, maar er wordt vooralsnog niet toegehapt.”

“Sterker: er is een tegenvoorstel gedaan, waardoor de verdediger maar liefst drieënhalf miljoen euro op moet gaan strijken in de Havenstad. Daar komt dan nog tekengeld bij, alsmede bonussen voor zijn belangenbehartigers. Geertruida kon vorig jaar een soortgelijk salaris opstrijken bij RB Leipzig, maar zag zijn transfer uiteindelijk niet van de grond komen. Hij bleef daarop Feyenoord trouw”, aldus 1908.nl.

