Dit is de enige competitie in de top 30 van Europa die VAR niet gaat invoeren

De VAR leidt ieder weekeinde in alle Europese competities tot discussie, behalve in Zweden, want daar is geen VAR. Het videoscheidsrechtersysteem wordt na een stemming ook definitief niet geïntroduceerd in het Scandinavische land.

De Svenska Fotbollförbundet (SvFF) leek de invoering van de VAR een goed systeem en besloot over te gaan tot een stemming. De 32 clubs die uitkomen op het eerste en tweede niveau mochten stemmen over de invoering van het systeem.

Uiteindelijk werd met 18 tegen 16 stemmen besloten om de VAR niet in te voeren in Zweden. Daarmee is de Allsvenskan nu de enige competitie in de top 30 competities van Europa zonder VAR.

Dat heeft te maken met het feit dat in Zweden de 50%+1 regel bestaat. Het betekent dat de leden van de club, en vaak zijn dat fans, het merendeel van de stemrechten in handen moeten hebben.

Na de stemming reageerde Fredrik Reinfeldt, voorzitter van de SvFF, tegenover de Zweedse pers. “Ik respecteer de democratie en dus deze uitkomst. We zullen de VAR niet invoeren.”

In Nederland wordt de VAR vanaf het seizoen 2016/17 gebruikt. Eerst alleen in het bekertoernooi en vanaf het seizoen 2018/19 ook in de Eredivisie.

De Keuken Kampioen Divisie heeft nog altijd niet de beschikking over een videoscheidsrechter.



