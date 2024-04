Van Praag denkt niet aan vertrek bij Ajax: ‘De buitenwereld begrijpt dit niet’

Michael van Praag heeft laten weten niet geschrokken te zijn van de kritiek van sommige fans van Ajax. Een groep supporters liet de afgelopen wedstrijden van Ajax al merken dat ze de voorzitter van de Raad van Commissarissen graag zien vertrekken, maar dat is volgens Van Praag totaal niet aan de orde.

Alex Kroes begon in maart als algemeen directeur bij de Amsterdamse club, maar werd twee weken later door de Raad van Commissarissen geschorst. Hij werd verweten te handelen met voorkennis, daar hij vlak voor zijn officiële aanstelling aandelen kocht in de club. Vervolgens liet Van Praag zich meerdere malen hard uit over Kroes en sloot hij een terugkeer van hem bij Ajax uit.

Die terugkeer kwam er donderdag toch, daar Kroes als titulair technisch directeur aan de slag gaat bij de Amsterdammers. Hierdoor neemt de schreeuw om het vertrek van Van Praag bij de Ajax-supporters verder toe. Van Praag maakt zich daar geen zorgen over.

“Het is een heel Nederlandse reactie”, aldus Van Praag in gesprek met AT5. “Als er iets aan de hand is waarmee je het niet eens bent, moet die ander maar meteen oprotten”, doelt hij op de situatie met een deel van de Ajax-supporters. “Nou, dat is helemaal niet aan de orde.”

“Wij hebben een beslissing genomen op basis van juridische adviezen. Dat hoor je als RvC ook te doen. Commissaris zijn geeft een bepaalde verantwoordelijkheid die niet altijd hetzelfde is als Michael van Praag als Ajax-lid”, aldus de RvC-voorzitter.

“Michael van Praag als Ajax-lid had misschien wel heel andere dingen gewild, maar daarvoor zit ik niet. Ik heb een bepaalde verantwoordelijkheid, niet alleen naar Ajax maar ook naar andere aandeelhouders. En dat vraagt om zo'n beslissing om Kroes te schorsen”, aldus Van Praag.

“De buitenwereld begrijpt dat niet. Die zeggen: ‘Van Praag schande, laat hem maar opdonderen’. Maar dit is inherent aan in de RvC van een beursgenoteerde onderneming zitten. Dat is anders dan dat je op een tennisclub een beslissing neemt", concludeert Van Praag.

