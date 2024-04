Feyenoord legt voor de veertiende keer in clubhistorie beslag op TOTO KNVB Beker

Feyenoord heeft zondag ten koste van NEC Nijmegen beslag gelegd op de TOTO KNVB Beker. In De Kuip was de ploeg van trainer Arne Slot met 1-0 te sterk voor de Nijmegenaren dankzij een doelpunt van Igor Paixão. De Rotterdammers eindigden het duel overigens met tien man, want Yankuba Minteh werd twintig minuten voor tijd met twee keer geel - en dus rood - van het veld gestuurd door arbiter Serdar Gözübüyük. Het is de veertiende keer in de clubgeschiedenis dat Feyenoord de beker wint.

Timon Wellenreuther begon onder de lat bij Feyenoord. De verdediging werd gevormd door Bart Nieuwkoop, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Lutsharel Geertruida. Op het middenveld zag Ramiz Zerrouki, die de geblesseerde Mats Wieffer verving, Quinten Timber naast zich staan, terwijl Calvin Stengs op de 10-positie stond. Voorin werd spits Santiago Gimenez geflankeerd door Minteh en Paixão.

Aan de kant van NEC stond Jasper Cillessen onder de lat. Achterin startten Bart van Rooij, Philippe Sandler, Bram Nuytinck en Calvin Verdonk. Het was voor Van Rooij, die hersteld is van een blessure, zijn eerste wedstrijd sinds 30 maart tegen PSV (3-1 winst). Mees Hoedemakers, Dirk Proper en Tjaronn Chery stonden op het middenveld bij NEC, terwijl de aanval bestond uit Kodai Sano, Koki Ogawa en Youri Baas.

Na zeven speelminuten had zowel Feyenoord als NEC al een kans genoteerd. Namens de Nijmegenaren reageerde Cillessen alert op een inzet van Igor Paixão, terwijl Baas aan de overzijde voor gevaar zorgde. Na een kwartier spelen werd het onrustig op de tribunes, want achter het doel van Wellenreuther werd vuurwerk afgestoken. Gözübüyük legde het spel enkele minuten stil.

Na een half uur spelen dacht NEC de score te openen. Chery scoorde na een fraaie hakbal van Sano, maar hij deed dat vanuit buitenspelpositie: doelpunt afgekeurd. Twee minuten later kwam Feyenoord aan de andere kant dicht bij de 1-0. Geertruida legde de bal terug op Zerrouki, die vanaf circa elf meter over het doel van Cillessen schoot.

In de tweede helft werd het spel opnieuw tijdelijk stilgelegd vanwege hevige rookontwikkelingen in De Kuip. Fakkels belandden op een groot spandoek, dat vlam vatte. Na een pauze van een kwartier kwamen de spelers het veld weer op. Enkele minuten na de hervatting kwam Feyenoord op voorsprong. Na fraai combinatievoetbal over de rechterflank belandde de bal in de zestien bij Gimenez, die breed legde op Paixão. Ter hoogte van de penaltystip schoot de Braziliaan raak: 1-0.

In de zeventigste speelminuut dacht Geertruida de voorsprong van dichtbij te verdubbelen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Kort daarna kwam Feyenoord in de problemen. Minteh kreeg snel achter elkaar twee gele kaarten, waardoor hij het veld moest verlaten. Met tien man kwamen de Rotterdammers in de tachtigste minuut dicht bij de 2-0. De voor Gimenez ingevallen Ayase Ueda kreeg veel ruimte om een hoek uit te kiezen, maar hij schoot van binnen de zestien naast. Het venijnige slotoffensief leverde NEC uiteindelijk geen gelijkmaker meer op.

