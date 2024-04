Verbeek ergert zich mateloos na GAE - Feyenoord: ‘Ga gewoon voetballen man!’

Feyenoord heeft donderdagavond het kampioensfeest van PSV nog even uitgesteld door met 1-3 te winnen op bezoek bij Go Ahead Eagles. Na afloop van de wedstrijd stoorde Gertjan Verbeek zich mateloos aan het gedrag van één speler. “Ik heb echt een hekel aan dit soort spelers!”

Feyenoord boekte donderdagavond een degelijke overwinning. In de Adelaarshorst was de ploeg van trainer Arne Slot met 1-3 te sterk dankzij een eigen doelpunt van doelman Jeffrey de Lange en treffers van Luka Ivanusec en Ayase Ueda.

Na afloop van de wedstrijd gaf Verbeek aan zich mateloos te hebben gestoord aan Bobby Adekanye. De aanvaller van Go Ahead Eagles ging meerdere malen gretig naar de grond in de hoop een strafschop uit te lokken, maar kon na de wedstrijd rekenen op grote afkeer van met name Verbeek.

“Hij (Adekanye, red.) is een jongen die zo goed kan voetballen, maar door zijn gedrag de boel continu in de maling neemt”, begint de analist bij ESPN. “En ik heb echt een hekel aan spelers die de boel in de maling nemen.”

Adekanye gaf zelf in een interview aan dat hij het fifty-fifty ballen vond en dus geen overduidelijke schwalbes, maar daar wil Verbeek niets van weten. “Dit zijn nog niet voor één procent strafschoppen. Dit is gewoon gaan liggen met voorbedachte rade.”

“Er is telkens helemaal niks aan de hand. Er zijn ook een paar overtredingen die hij claimt, waar hij dan zogenaamd zwaar geblesseerd is. Twee tellen later sprint hij gewoon weer naar de middenlijn. Op een gegeven moment hebben scheidsrechters dit wel door”, aldus een geïrriteerde Verbeek.

De 61-jarige analist raadt Adekanye tot slot aan dit gedrag voortaan te vermijden. “Straks wordt hij echt een keer geraakt, maar dan laten ze ook doorspelen. Hij heeft alleen zichzelf hiermee, ik snap dat gedrag echt niet. Het is gewoon voetballen om een overtreding uit te lokken. Ga gewoon lekker voetballen, want dat kun je zo goed!”

“Focus je op het maken van een doelpunt, want dat heb je nog niet gedaan”, zo luidt het advies van Verbeek, die wel graag met een positieve noot wil eindigen. “Hij had vandaag wel een hele mooie assist.”

