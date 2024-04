Hedwiges Maduro gaat Ajax verruilen voor hoofdtrainerschap Almere City

Hedwiges Maduro gaat Ajax na dit seizoen inruilen voor Almere City FC. Dat meldt De Telegraaf vrijdagmiddag. In Flevoland wordt Maduro, nu nog assistent van John van ‘t Schip bij Ajax, de nieuwe hoofdtrainer. Hij volgt Alex Pastoor op, die Almere na dit seizoen na 2,5 jaar verlaat.

Eerder op vrijdag meldde Voetbal International al dat Maduro een van de belangrijkste kandidaten is om Pastoor op de volgen. Volgens De Telegraaf bevinden de gesprekken met de oud-international zich inmiddels in de afrondende fase.

Maduro, voormalig speler van Ajax, kon ook langer door in Amsterdam. Hij werd gepolst voor de positie van trainer van Jong Ajax. Daarnaast heeft hij nog een contract tot medio 2026 in de Johan Cruijff ArenA. Hij kiest nu echter voor een dienstverband bij Almere.

Maduro werd afgelopen zomer voor 600.000 euro overgenomen door Ajax van Almere, waar hij toen fungeerde als assistent van Pastoor.

Almere was ook in gesprek met Rick Kruys. De trainer van VVV-Venlo stopt na dit seizoen in Limburg en was volgens Hans Kraay junior de voornaamste kandidaat voor de vacature in Almere.

Volgens VI was Almere inderdaad in gesprek met Kruys, maar hij is inmiddels van de lijst af. Maduro werd vervolgens topkandidaat om de vacature in te gaan vullen.

De 39-jarige Maduro begon zijn spelerscarrière ook bij Almere. Hij werd uit de jeugdopleiding van de club gepikt door Ajax, waarvoor hij zijn debuut maakte in het betaald voetbal.

