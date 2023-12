Amateurs Hercules vernederen Ajax op sensationele wijze

USV Hercules heeft donderdagavond voor een enorme stunt gezorgd in TOTO KNVB Beker. In Stadion De Galgenwaard waren de amateurs uit de Domstad met 3-2 te sterk voor Ajax. De Amsterdammers poetsten dankzij doelpunten van Brian Brobbey en Chuba Akpom een 2-0 achterstand weg, maar in blessuretijd zorgde Mats Grotenbreg voor de beslissing.

Doelman Diant Ramaj had een viermansverdediging voor zich die bestond uit debutant Tristan Gooijer, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Gastón Ávila. De middelste linie werd gevormd door Kristian Hlynsson en Kenneth Taylor, terwijl Akpom invulling gaf aan de nummer 10-positie. De flanken werden bestreken door Van Axel Dongen en Carlos Forbs, die Mikautadze van aanvoer moesten voorzien.

Zonder grote kansen te creëren lag het initiatief bij Ajax. Toch kwam Hercules na een kwartier spelen plotseling op voorsprong. Ávila laat zich te kijk zetten door Paulina, die de bal voorgaf vlak voordat Ajax-keeper Ramaj kon ingrijpen. Tim Pieters stond volledig vrij en schoot van dichtbij binnen: 1-0.

Ongekend! ?? Hercules komt op voorsprong tegen Ajax: 1-0.#heraja — ESPN NL (@ESPNnl) December 21, 2023

Halverwege de eerste helft had Ajax op gelijke hoogte moeten komen na geklungel achterin bij Hercules. Forbs slalomde zich het zestienmetergebied binnen, maar gaf de bal breed op Akpom. Laatstgenoemde stond buitenspel en werd teruggevlagd.

In de slotfase van de eerste helft probeerden onder meer Van Axel Dongen en Mikautadze een doorbraak te forceren, al werd die niet gevonden. Direct na rust voerde assistent-trainer Michael Valkanis enkele wijzigingen door bij Ajax. Brobbey, Ar’jany Martha en Benjamin Tahirovic kwamen binnen de lijnen.

Tien minuten na de hervatting kreeg Hercules een enorme kans op de 2-0. Het lag helemaal open achterin bij Ajax en Lars Vermeulen stormde alleen op doelman Ramaj af; de spits had het vizier echter niet op scherp staan en schoot rakelings naast.

De tweede treffer viel uiteindelijk na ruim een uur spelen. Pieters, ook verantwoordelijk voor de 1-0, werd aangespeeld op de linkerflank. Hij snelde naar binnen, speelde invaller Anton Gaaei uit en schoot vervolgens op schitterende wijze raak: 2-0.

Nadien voerde Ajax de druk op het vijandige doel verder op, al kwamen de Amsterdammers in de 73ste minuut goed weg toen Hercules een grote kans kreeg op de 3-0.

In de slotfase wist Ajax zich te herpakken. In de 83ste speelminuut bezorgde Tahirovic een uitstekende pass op Brobbey, die sterk was in het duel en hard de 2-1 binnenschoot.

De gelijkmaker viel vijf minuten later, toen Brobbey als aangever fungeerde. De spits bediende Akpom, die van dichtbij raak schoot: 2-2. Toch ging het in de verlenging weer helemaal mis voor Ajax. Diep in blessuretijd kreeg Hercules een vrije trap aan de rechterkant van het veld.

De voorzet belandde na een kopbal van Mitchell Zwart voor het doel voor de voeten van Grotenbreg. Hij schoot van dichtbij raak: 3-2.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties