Vitesse definitief verlost van Russische inmenging: aandelenoverdracht afgerond

Vitesse is officieel uit Russische handen, zo melden de Arnhemmers via de officiële kanalen. Vrijdag werd de aandelenoverdracht al goedgekeurd door de licentiecommissie en die is nu definitief afgerond. De club heeft ook een week uitstel gekregen wat betreft de definitieve intrekking van de licentie, aldus Jeroen Kapteijns namens De Telegraaf.

"Nadat Vitesse officieel goedkeuring ontving voor de overdracht van de aandelen, heeft inmiddels de overdracht van de door PMH (Valeriy Oyf) gehouden aandelen in Vitesse aan de onafhankelijke stichting Vitesse Voor Altijd daadwerkelijk plaatsgevonden", zo laten de Arnhemmers weten op de clubwebsite.

"Met deze aandelenoverdracht zijn de banden officieel verbroken tussen Vitesse en PMH. Een absolute eis vanuit de Licentiecommissie. Vanuit hier kan de club ook aan de slag met het herstellen van haar bankrelatie met ING Bank en de relatie met BDO Accountants", zo valt verder te lezen.

In de nieuwe stichting zijn drie onafhankelijke bestuurders benoemd, namelijk John Jaakke, Pieter Colijn en Erik Mulder. De stichting Vitesse Voor Altijd zal zich toeleggen op het tijdelijk beheer en de verkoop van de aandelen.

“We zijn er nog niet, dat besef is er”, zei Edwin Reijntjes, algemeen directeur ad interim van de club, vrijdag al. “We gaan keihard door met hetgeen wij mee bezig zijn en bekijken het van week tot week met de licentiecommissie. Voor alle Vitessenaren: er lijkt licht aan het einde van de tunnel te ontstaan en dat komt ook door jullie onvoorwaardelijke steun. Voor Geel-Zwart”, aldus Reijntjes op de website van Vitesse.

Vitesse zette de laatste weken meerdere acties op om het bestaan van de club te redden. Eén daarvan was een crowdfunding die een gigantisch succes werd. De teller staat inmiddels op meer dan anderhalf miljoen euro en die actie gaf de KNVB en de licentiecommissie het signaal dat de supporters en ondernemers in Arnhem en daarbuiten onvoorwaardelijk achter Vitesse staan.

Vitesse is er nog niet, maar de overdracht van de aandelen was wel een van de belangrijkste vereisten voor het behouden van de licentie. De komende tijd zal meer duidelijk worden over de toekomst van de club.

