Alex Kroes wil oude bekende ‘heel graag’ terug naar Ajax halen

Als het aan Alex Kroes ligt, keert Simon Tahamata terug bij Ajax. Dat zegt de kersverse technisch directeur van de Amsterdammers in een uitgebreid interview met De Telegraaf. De 67-jarige techniektrainer vertrok eind februari op een vervelende manier bij Ajax. Vervolgens trok Tahamata naar Berlijn om daar zijn eigen voetbalschool op te richten.

Kroes ziet Tahamata graag terugkeren als techniektrainer op Sportcomplex De Toekomst. “Ik zou hem heel graag terug willen hebben, maar ken de ins en outs van zijn vertrek niet. Simon is een fantastische trainer voor de jongste en iets oudere jeugd en een supergoed mens.”

Volgens Kroes staat de deur bij Ajax open voor Tahamata. “Laten we kijken of we Simon op enig moment weer een heel mooi plekje op De Toekomst kunnen geven.” Tahamata werkte in het verleden in twee verschillende periodes (2004-2009 en 2014-2024) als techniektrainer in de jeugdopleiding van Ajax.

Kroes gaat nu eerst op zoek naar stafleden voor de hoofdmacht. “We zoeken een oud-top-prof die tot in detail weet wat elke wedstrijd vraagt en wanneer. Dat is een stukje ervaring. Zo hebben we met onder anderen Jan Wouters, John Bosman en Ronald de Boer ook een aantal uitstekende specialistentrainers. Die gaan we ook bij het eerste betrekken om hun specifieke kennis over te brengen.”

Interview Tahamata

Een maand geleden sprak Tahamata zelf met. De voormalig buitenspeler gaf aan te balen van zijn vertrek bij Ajax. “De club is mijn hobby, voetbal en trainen zijn mijn hobby. Mijn hele leven staat in het teken van Ajax. Ach, het was zo pijnlijk allemaal.”

Tahamata heeft een duidelijke mening over de handelwijze van Ajax. “Hoe wij omgaan met onze iconen is Ajax-onwaardig. John Heitinga stapte er als hoofdtrainer, met alle risico van dien, op verzoek van de club eerder in omdat hij een Ajacied is en werd prompt afgedankt. Michel Kreek werd effetjes weggestuurd, net als Winston (Bogarde, red.) en Gerald (Vanenburg, red.). Ik heb Winston en Gerald niet eens weg zien gaan, maar moest het gewoon lezen.”

“Zo snel ging het”, herinnerde Tahamata zich. “Daarna was ik aan de beurt. Wij verdienen dat niet. Als het zo doorgaat, houden we geen iconen meer over. Dat vind ik verschrikkelijk.”

