John van ’t Schip is zeer verrast door wissel Brian Brobbey: ‘Het is heel gek’

John van ‘t Schip is niet tevreden over het spel van Ajax tegen Excelsior (2-2), zo maakt hij duidelijk voor de camera van ESPN. Gezien de omstandigheden kan de trainer de vechtlust van zijn ploeg waarderen, maar hij speelde logischerwijs alleen voor de volle buit. Verder vindt Van ‘t Schip het onbegrijpelijk dat Brobbey wederom is uitgevallen.

Ajax hield woensdagavond ternauwernood een punt over aan de wedstrijd tegen Excelsior. De Amsterdammers kwamen op voorsprong dankzij een goal van Devyne Rensch, maar door een rode kaart voor Steven Bergwijn kwam Ajax in de problemen. Julian Baas (penalty) en Lazaros Lamprou leken Excelsior aan een zege te helpen, maar Chuba Akpom tikte vlak voor tijd nog wel de gelijkmaker binnen: 2-2.

Voor de rust viel Brobbey al geblesseerd uit. Wat er precies voorafging aan de wissel van Brobbey is niet duidelijk. Wel voerde hij minuten voor zijn wissel al gesprekken met trainer John van ‘t Schip. In de afgelopen weken bleek Brobbey vaker niet geheel fit.

“Ondanks de omstandigheden kan ik niet echt leven met het verloop van de wedstrijd”, blijk Van ‘t Schip na afloop terug. “Brian die uitvalt, alweer... Hetzelfde, zijn hamstring. En het is gewoon gek, want de hele week is er niks aan de hand en traint hij goed. Tijdens de wedstrijd komt het toch weer opzetten. Dan wordt het lastig.”

“Brobbey wordt een probleem de komende tijd, dat is duidelijk. Het komt constant terug. Wat het precies is, weet ik niet. Het begon met wat stijfheid gedurende de eerste helft, maar op een gegeven moment gaf hij aan dat hij gewoon niet verder kon.”

“Ik moet de jongens wel een compliment geven, want ze stonden met tien man 1-2 achter en ze vochten zich wel terug in de wedstrijd. We halen er dan natuurlijk nog een punt uit, maar dat is niet wat we wilden”, aldus Van ‘t Schip.

Brobbey was pas net weer terug van een hamstringblessure, die hem ook tegen Feyenoord, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles aan de kant hield. Ook voor de winterstop was de spits niet altijd fit.

