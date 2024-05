NAC lacht om uitspraken Roda-trainer Sibum: ‘Die stond bij ons op repeat’

NAC Breda heeft vrijdag ten koste van Roda JC de halve finale van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie bereikt. Na afloop heerste er verslagenheid bij de Limburgers, die twee weken geleden onterecht de ‘promotie’ al vierden. Bij NAC is het vertrouwen in een goede afloop van het seizoen plots weer helemaal terug.

Twee weken geleden renden Roda-supporters massaal het veld op om de promotie naar de Eredivisie te vieren, ware het niet dat Thom van Bergen namens FC Groningen in de allerlaatste minuut de gelijkmaker scoorde tegen Telstar, waardoor het aankwam op de laatste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie. Groningen won thuis met 2-0 van Roda, waardoor de Limburgers veroordeeld waren tot het spelen van de play-offs.

Ook in die play-offs ging het gigantisch mis. In de eerste wedstrijd op bezoek bij NAC, dat zich als nummer 8 ternauwernood plaatste voor de play-offs, ging Roda al met 3-1 kansloos onderuit. Deze vrijdag volgde de definitieve genadeklap met een 0-5 in het voordeel van de Bredanaars. Na afloop was de verslagenheid bij Roda groot.

Sami Ouaissa, een van de smaakmakers dit seizoen bij Roda, moest na het laatste fluitsignaal op het veld al getroost worden en ook voor de camera’s van ESPN hield de kersverse aanwinst van NEC het niet droog. “Dit is moeilijk. Sinds ik vijfenhalf was, ben ik al hier. Dat het zo ten einde komt, dat had ik niet gewild."

Dinsdag zal nog een afscheid volgen van de selectie en de staf, waarna Ouaissa zijn koffers zal pakken voor zijn verhuizing naar Nijmegen. “Natuurlijk zal ik nu nog even hieraan denken, maar daarna moet de focus wel naar NEC gaan. Ik hoop niet dat ze daar de laatste drie wedstrijden hebben gezien”, sluit Ouaissa met een glimlach af.

Ook Roda-trainer Bas Sibum, die tot het einde zijn volledige vertrouwen in zijn ploeg uitsprak, was na afloop teleurgesteld. “We hebben met 0-5 verloren, we zijn echt geknipt en geschoren. Voor de rest moeten we heel snel onze mond houden en straks weer fris opnieuw beginnen.” Voor Roda wordt het het zevende seizoen op rij in de Keuken Kampioen Divisie.

Boy Kemper was in het tweeluik een van de uitblinkers aan de kant van NAC. De verdediger maakte vrijdag op fraaie wijze de 0-1, wat uiteindelijk de nekslag betekende voor Roda. De linksback stoomde op slag van rust een keer mee op en schoot de bal, waar doelman Koen Bucker uitstapte voor een voorzet, snoeihard in de korte hoek.

“Ik had mijn medespelers niet eens vrij zien staan”, vertelt Kemper eerlijk. “Toen ik die bal daar kreeg, dacht ik meteen: ik ga hem gewoon in de korte hoek schieten. De keeper had vandaag een dagje in het casino, die gokte, maar hij ging er lekker in”, lacht hij.

Ook de woorden van Sibum eerder deze week motiveerden de Bredanaars, zo bevestigt Kemper. De trainer van Roda stelde dat de late 3-1 van zijn ploeg in Breda ze naar de volgende ronde had geschoten. "Die stond bij ons op repeat", zegt Kemper bij NOS. "Daardoor waren wij er alleen maar extra op gebrand om vandaag te winnen."

