Berucht ‘contractservetje’ van Lionel Messi geveild voor absoluut megabedrag

Lionel Messi tekende in 2000 zijn allereerste contract bij FC Barcelona. Eén detail maakt dat contract nog specialer dan het al is: hij tekende dit namelijk op een servetje. Dat servetje is nu geveild voor een absoluut megabedrag van 890.000 euro.

Messi was dertien jaar oud toen Carles Rexach, toenmalig technisch directeur van Barcelona, de kleine Argentijn voor het eerst zag spelen. Het verhaal is inmiddels bekend. Omdat Messi’s vader Jorge meer zekerheid wilde hebben dan een mondeling akkoord moesten er krabbels gezet worden.

Rexach sprak samen met de ongeduldige Jorge af in een restaurant en vroeg de ober om een papiertje, waar dan het een en ander op vastgelegd kon worden. Uiteindelijk kwam hij naar buiten met het inmiddels befaamde servet, waarop Messi zijn eerste contract bij Barcelona tekende.

"Jorge was, begrijpelijk, wat kwaad. Hij zei me dat de moed in zijn schoenen was gezonken en hij aan vertrekken dacht. Ik gaf hem mijn woord dat we hem een contract zouden voorleggen en als bewijs vroeg ik aan de ober iets om te schrijven”, verklaarde Rexach.

Het vastleggen van Messi bleek uiteindelijk een gouden zet voor de Catalanen. In dienst van Barcelona werd De Vlo tien keer landskampioen, won hij vier keer de Champions League en veroverde hij zes keer de Gouden Bal.

Het bijzondere eerste contractstuk van Messi is nu geveild. Bij het Britse veilinghuis Bonhams in Londen werd het servet voor een bedrag van 726.000 pond verkocht. Dat is omgerekend zo’n 890.000 euro.

“Ja, het is een papieren servet, maar het is het beroemde servet dat aan het begin stond van de carrière van Lionel Messi”, legde Ian Ehling van het veilinghuis Bonhams uit. “Het veranderde Messi’s leven, de toekomst van FC Barcelona en hielp miljarden fans over de hele wereld enkele van de meest glorieuze voetbalmomenten te bezorgen.”

Het befaamde contractservetje van Lionel Messi

