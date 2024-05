Player of the Season-award gaat voor vijfde keer op rij naar Man City-speler

Phil Foden is verkozen tot Speler van het Seizoen 2023/24 in de Premier League. De 23-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler levert dit seizoen een enorme bijdrage aan het succes van Manchester City. The Citizens kunnen zondag kampioen worden, als ze in eigen huis weten te winnen van West Ham United óf als concurrent Arsenal thuis punten verspeelt tegen Everton.

Foden maakte deel uit van een shortlist van acht spelers die nog kans maakten op de titel Speler van het Seizoen. De andere kanshebbers waren Erling Braut Haaland (Manchester City), Alexander Isak (Newcastle United), Martin Ødegaard (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool) en Ollie Watkins (Aston Villa).

Voetbalfans konden stemmen op de speler die zij dit Premier League-seizoen het beste vonden. Die stemmen werden vervolgens gecombineerd met het oordeel van een panel met voetbalexperts, en daar is Foden als winnaar uitgekomen.

“Het winnen van deze prijs is iets waar ik ontzettend trots op ben”, aldus Foden op de website van Manchester City. “De Premier League wordt gezien als de beste competitie ter wereld, en het is een eer om met zulke andere geweldige spelers, die allemaal een speciaal seizoen bij hun club hebben beleefd, genomineerd te zijn.”

Het is het vijfde seizoen op rij dat een speler van Manchester City er met de prijs vandoor gaat. Vorig seizoen was het Haaland, in de seizoenen 2019/20 en 2021/22 Kevin De Bruyne en in het seizoen 2020/21 Rúben Dias.

Foden, die op meerdere posities voorin uit de voeten kan, is dit seizoen statistisch gezien van grote waarde voor Manchester City. In 34 Premier League-duels deze jaargang was hij goed voor liefst zeventien goals en acht assists.

Zondag kan hij voor de zesde keer in zijn carrière landskampioen worden. Hij wordt in dat geval de jongste Premier League-speler ooit die dat aantal titels weet te bereiken.

Engelse pers

Eerder deze maand werd Foden ook al door Engelse journalisten verkozen tot beste speler van dit Premier League-seizoen. De Engelsman kreeg maar liefst 42 procent van de stemmen, waarmee hij Rice en ploeggenoot Rodri voorbleef. Zij eindigden respectievelijk als tweede en derde in de uitverkiezing.

