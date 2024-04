Akpom noemt naam van ideale trainer voor Ajax: ‘Maar hij lijkt me niet haalbaar’

Ajax is op zoek naar een geschikte trainer om het seizoen 2024/25 mee in te gaan. Engelsman Graham Potter (48) lijkt momenteel op poleposition te liggen voor de openstaande vacature in Amsterdam, maar het liefst had zijn landgenoot Chuba Akpom een andere trainer gezien in de Johan Cruijff ArenA: Xabi Alonso.

Dat zegt de 28-jarige spits in gesprek met supportersmagazine Ajax Life. Akpom schetste in eerste instantie enkel het profiel van zijn ideale trainer voor Ajax. “Ik zou graag een jonge trainer met frisse ideeën zien.”

“Een trainer die de bal wil hebben, die de waarden begrijpt van Ajax en een duidelijke structuur en filosofie heeft”, aldus Akpom, die op aandringen alsnog een naam noemt. “Xabi Alonso zou perfect zijn, maar hij lijkt me niet haalbaar.”

De 42-jarige Xabi Alonso legde met Bayer Leverkusen dit seizoen beslag op de Bundesliga, terwijl die Werkself ook nog kans maakt op het winnen van de DFB-Pokal en Europa League. Ondanks interesse van Bayern München en Liverpool besloot hij onlangs om aan te blijven als trainer van Bayer Leverkusen.

Daarmee is hij dus inderdaad onhaalbaar voor Ajax, dat volgens ESPN druk bezig is met Potter. Die berichtgeving werd dinsdagavond bevestigd door Voetbal International en diverse Engelse media.

Potter heeft het eerste salarisvoorstel van Ajax afgewezen, zo berichtte journalist Johan Inan van het Algemeen Dagblad donderdagmiddag. Toch lijkt het erop dat de Amsterdammers hem een nieuwe aanbieding gaan doen, zeker nu Alex Kroes terugkeert in de functie van technisch directeur. Kroes en Potter kennen elkaar inmiddels langere tijd en onderhouden een goede relatie.

Indien het rondkomt met Potter krijgt de Engelsman in Amsterdam mogelijk te maken met zijn landgenoot Akpom, die nog tot medio 2028 vastligt in de Johan Cruijff ArenA. Ondanks een lastig debuutseizoen zegt de fysiek sterke aanvalsleider gelukkig te zijn bij Ajax. “Iedereen in de wereld kent Ajax en weet waar het voor staat. Om daar onderdeel van uit te maken, is geweldig. Zelfs nu het minder goed gaat.” Middenvelder Jordan Henderson bezit net als Akpom en Potter de Engelse nationaliteit, evenals jeugdkeepers Charlie en Tommy Setford.



