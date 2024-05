Gaat Ajax man met veruit hoogste gemiddelde verkopen? ‘Er is twijfel’

Er ligt een lastige casus op het bureau van Alex Kroes, zo stelt De Telegraaf maandag. De technisch directeur dient een keuze te maken over het wel of niet aanblijven van Chuba Akpom. "De Engelsman stond op de nominatie om verkocht te worden, maar inmiddels is er twijfel", zet Mike Verweij uiteen.

Akpom begon zondag in de basis in de uitwedstrijd tegen FC Volendam (1-4) en had een belangrijk aandeel in de zege met een goal en een assist. Zijn seizoenstotaal kwam daarmee op elf goals en twee assists in de Eredivisie.

Verweij schetst dat Ajax meer voor Akpom kan krijgen dan de inmiddels vertrokken Sven Mislintat voor hem betaalde aan Middlesbrough, daar de aanvaller een zogeheten home grown player is. Engelse clubs willen hem maar wat graag hebben, zo is de verwachting.

Mocht Graham Potter de nieuwe trainer worden van Ajax, dan kan het echter zomaar zijn dat de aanvaller nog meer tot wasdom komt onder de vleugels van zijn landgenoot. Anderzijds is hij een speler die naar verluidt veel geld in het Amsterdamse laatje kan brengen.

Van 't Schip over Akpom

"Ik vind dat Chuba een heel belangrijke rol heeft sinds ik het stokje heb overgenomen", zei Van 't Schip na de overwinning bij FC Volendam. "Als invaller heeft hij belangrijke goals gemaakt en – zoals bijvoorbeeld vandaag – hij schikt zich ook in een rol die misschien niet helemaal de zijne is."

"Toch heeft hij met een doelpunt en een assist weer een groot aandeel in de overwinning. Daarnaast is hij een jongen die heel positief is op de trainingen, hard werkt en professioneel is. Ik denk dat je mijn antwoord wel hebt."

Ook Kenneth Taylor hoopt op een langer verblijf van de Engelsman. "Op de trainingen lijkt er weleens een magneet in het doel te hangen. Hij scoort veel en is een échte spits."

"Daarnaast is hij een echte prof, omdat hij altijd alles geeft en nooit zijn koppie laat hangen. Chuba praat niet veel, maar is een voorbeeld door te doen. Hij laat het zien en anderen volgen.”

Akpom haalt het hoogste gemiddelde bij Ajax als het gaat om aantal doelpunten per negentig minuten. De aanvaller staat op 1,12 goal per wedstrijd. Brian Brobbey (0,72) en Steven Bergwijn (0,45) volgen op gepaste afstand. Akpom is elke 67,5 minuut betrokken bij een goal van Ajax.

Ajax betaalde vorig jaar zomer zo'n 12,3 miljoen euro voor de diensten van Akpom. In zijn debuutseizoen kwam hij tot dusver tot 34 officiële wedstrijden, waarin hij 15 keer wist te scoren en 2 keer aangever was.

