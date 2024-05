Opvallend besluit Newcastle over Yankuba Minteh? ‘Dan is Feyenoord kansloos’

Newcastle United overweegt om Yankuba Minteh te verkopen, zo zegt journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International in de Dick Voormekaar Podcast Extra. Daardoor is het allerminst zeker dat de negentienjarige buitenspeler ook komend seizoen bij Feyenoord te bewonderen is. De Rotterdammers hopen Minteh nog een jaar te huren van the Magpies.

In de afgelopen maanden werd al duidelijk dat Feyenoord inzet op een langer verblijf van Minteh in De Kuip. Een nieuwe ontwikkeling kan echter roet in het eten gooien. “Newcastle United zit een beetje met de financiële fair play regels, hoorde ik van de week”, aldus Krabbendam.

Volgens de journalist kan de huidige situatie bij Newcastle United negatieve gevolgen hebben voor Feyenoord. “Die gaan misschien wel overwegen om Minteh te verkopen. Dan is Feyenoord kansloos. Dat kunnen ze gewoon niet betalen. Hij is meer dan twintig miljoen euro waard. Dat gaat dan wat worden om hem te vervangen.” Minteh ligt bij Newcastle United nog tot medio 2028 vast.

Het lijkt voor Feyenoord onmogelijk om Minteh op permanente basis naar Rotterdam-Zuid te halen. Newcastle United maakte vorige zomer 7 miljoen euro over aan Odense Boldklub voor de pijlsnelle buitenspeler. Transfermarkt taxeert de viervoudig international van Gambia inmiddels op 12 miljoen euro.

Minteh is bezig aan een uitstekend seizoen bij Feyenoord, waardoor hij momenteel goed in de markt ligt. In totaal speelde de buitenspeler al 1.961 minuten namens de Rotterdammers, verdeeld over 36 optredens. Daarin was Minteh goed voor elf doelpunten en zes assists, een goed moyenne voor een tiener die bezig is aan zijn tweede jaar in Europa.

Van Hanegem

Willem van Hanegem zou het betreuren als Minteh vertrekt bij Feyenoord, zo liet het legendarische clubicoon vrijdag blijken in devan het. “Als ik Feyenoord was, zou ik hem altijd binnenhalen. Newcastle heb ik van de week ook zien spelen en daar kan die met twee vingers in zijn neus mee.” Newcastle United verloor afgelopen woensdag met 3-2 op bezoek bij het tobbende Manchester United.

De Kromme is écht onder de indruk van wat Minteh heeft laten zien in zijn debuutseizoen bij Feyenoord. “Die jongen is negentien jaar en is nog geen eens heel lang bezig met voetballen. Ik hoop wel voor hem dat hij een wereldtopper wordt, want het is ook een grappig ventje.”

