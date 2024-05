Kieft start discussie over Akpom: ‘Dat zal voor Ajax een lastige afweging zijn’

Wim Kieft schenkt in zijn column voor De Telegraaf ook aandacht aan Chuba Akpom. In zijn bijdrage van vrijdag sluit de columnist niet uit dat Ajax een aantrekkelijk bod op de Engelse spits accepteert. Akpom, vorig jaar voor twaalf miljoen euro aangetrokken, ligt in Amsterdam nog ruim vier jaar vast.

Kieft vindt Akpom geen topspits. "Omdat hij veel specifieke kwaliteiten ontbeert. Vanuit zijn intuïtie staat hij vaak op de goede plaats. Omdat Akpom voor een Ajax-spits tekortkomt in andere facetten staat hij niet altijd in de basis bij John van ’t Schip."

"Akpom kan beter worden, maar wordt nooit een topspits", concludeert Kieft nadat hij de spits bijna tien maanden aan het werk heeft gezien in het shirt van Ajax. Akpom wist vijftien keer het net te vinden en gaf tevens twee assists. De aanvaller deed dat in 34 duels in alle competities.

Weg bij Ajax?

Kieft zou er niet van opkijken als Akpom deze zomer afscheid neemt bij Ajax. "Het zou mij niet verbazen als hij toch de duurste spits van de Eredivisie is. Omdat ze hem in Engeland kennen van zijn avonturen langs talrijke clubs in lagere divisies, omdat hij scoort bij Ajax en omdat hij de Engelse nationaliteit bezit."

"Kapitaalkrachtige clubs uit de Premier League zouden zomaar dertig miljoen euro kunnen neertellen", houdt Kieft rekening met een tussentijds vertrek van de voormalig aanvaller van onder meer Arsenal, PAOK Saloniki en Middlesbrough.

"Het zal voor Ajax een lastige afweging zijn: geld pakken of een sportieve keuze maken? Je houdt Akpom er toch graag bij, al is het maar vanwege de gebleken blessuregevoeligheid van Brobbey", aldus Kieft.

