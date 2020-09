Woede bij Humberto Tan na aanstelling Frank de Boer

Bij de commissie Mijnals heerst woede over de aanstelling van Frank de Boer als bondscoach van het Nederlands elftal. De onvrede heeft niets te maken met De Boer als persoon, maar met name over de procedure van de KNVB. Voorzitter Humberto Tan van de commissie stelt in gesprek met De Telegraaf dat de voetbalbond een kans heeft gemist om de eigen woorden over het belang van diversiteit kracht bij te zetten.

De KNVB stelde in juli de commissie Mijnals samen, vernoemd naar Humphrey Mijnals, de allereerste Oranje-international ooit met een Surinaamse achtergrond. Die commissie stelt zich ten doel om de KNVB en de Rijksoverheid 'in kennis en zo nodig daad te helpen in het realiseren van de ambities waar het gaat om racisme, discriminatie en inclusiviteit in het voetbal', liet de bond weten. In de commissie zit onder meer Ruud Gullit, maar Tan is de voorzitter. Hij betreurt het dat de KNVB 'de mond vol heeft' over diversiteit, maar niet in gesprek is gegaan met iemand met een migratieachtergrond.

"Vanaf dag één stond vast dat Frank de opvolger zou worden van Ronald Koeman. De rest was allemaal een beetje cosmetisch, dus voelt de commissie zich bedonderd", foetert Tan. Hij doelt bijvoorbeeld op de benadering van Frank Rijkaard; zondag zei Gullit bij Ziggo Sport al dat 'iedereen al wist' dat de oud-topvoetballer niet welwillend tegenover een dienstverband bij Oranje zou staan. Net als Gullit op televisie deed, benadrukt Tan dat de woede niet te maken heeft met het feit dat er een witte bondscoach is aangesteld.

"Het gaat niet om kleur, maar om kwaliteit", benadrukt de televisiepersoonlijkheid en voormalig voetbalverslaggever. "Maar zoek ook eens naar kwaliteit buiten de ’mensen zoals wij-kring’, want ook daar is veel kwaliteit." Tan voegt eraan toe dat de commissie, ondanks meerdere verzoeken, nooit een 'lijstje met namen' heeft gemaakt. Het aanstellen van een bondscoach is immers de taak van technisch directeur Nico-Jan Hoogma. Hij noemt het daarom 'onjuist' dat de commissie zich met de aanstelling wilde bemoeien. "Het enige dat we hebben gevraagd, is breed te kijken en ook met niet-witte mensen te praten, van wie de KNVB dacht dat ze ook geschikt zouden kunnen zijn voor de functie van bondscoach. En áls ze die zouden afwijzen, dat dan met een goede motivatie te doen."

Gullit diep teleurgesteld in KNVB: ‘Laat mensen van kleur solliciteren’

Ruud Gullit, ook lid van de commissie Mijnals, sprak zondag al zijn onvrede uit over het proces. Lees artikel

Tan vindt het problematisch dat grofweg dertig tot veertig procent van de KNVB-leden een migratieachtergrond heeft, maar dat het percentage binnen de organisatie minder dan vijf procent is. "In de top welgeteld núl procent. In de complete trainers- en begeleidingsstaf – van de jongste jeugd tot en met het grote Oranje – was het eveneens nul procent, al zijn onlangs wel Ervin Lee en Hedwiges Maduro aangesteld als assistent bij Oranje Onder-20 en Onder-18. Maar het aandeel blijft klein."

Het bellen van Rijkaard wordt door Tan 'pure window dressing' genoemd. "Hij is als alibi gebruikt: kijk eens hoe we met diversiteit bezig zijn. Onzin, want het is algemeen bekend dat Frank al zeven jaar niet meer de ambitie heeft om iets in de voetballerij te doen. Dat was uitgesloten. We zagen deze actie van de KNVB overigens al aankomen en hebben daarom tussentijds aangegeven dat Rijkaard benaderen voor ons niet hetzelfde zou zijn als voldoen aan de Rooney Rule."

De regel waar Tan het over heeft is vernoemd naar Dan Rooney, de inmiddels overleden oud-eigenaar van de Pittsburgh Steelers uit de Amerikaanse National Football League. Op zijn initiatief werd het verplicht voor NFL-clubs om minstens één kandidaat van een minderheidsgroepering te laten solliciteren als er een nieuwe trainer of iemand in een managemenfunctie wordt gezocht. Volgens Tan heeft de commissie bij de KNVB het voorstel gedaan om diezelfde regel te hanteren en was de bond daar aanvankelijk positief over. Nu vindt men dat die regel niet is nageleefd.

In een reactie laat de KNVB weten nog altijd achter de commissie Mijnals te staan. Bovendien meldt de bond dat diversiteit is meegenomen als factor in de zoektocht naar 'de beste kandidaat'. "Wij zijn het grotendeels eens met de commissie, wij willen zelf ook diverser worden als KNVB, maar juist deze unieke functie leent zich minder voor de acht punten uit hun brief hierover", doelt de bond op een brief die door de commissie is verstuurd naar de bond na het vertrek van Ronald Koeman. "Een meeting waarop we dit gezamenlijk bespreken staat in de planning, want we zien helaas ook een aantal verkeerde aannames. Wij waarderen het werk van de commissie en kijken uit naar onze verdere samenwerking."