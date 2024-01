Driessen en Verweij bespreken 2 mogelijke trainers Ajax: ‘Zou me niets verbazen’

Valentijn Driessen zou het niet vreemd vinden indien Ajax komende zomer bij Joseph Oosting uitkomt als opvolger van hoofdtrainer John van ’t Schip. Dat laat de chef voetbal van De Telegraaf weten in de voetbalpodcast Kick-off. Bij FC Twente ligt Oosting nog tot medio 2025 vast.

Driessen denkt dat Ajax snel behoefte heeft aan duidelijkheid. “Bij Ajax zijn er drie functies nog te bekleden: een transferdirecteur, een hoofd jeugdopleiding en een hoofdtrainer. Of John van ’t Schip moet doorgaan, maar dat zie ik niet gebeuren...”

Waar Ajax regelmatig wordt gelinkt aan een buitenlandse trainer, lijkt Driessen de voorkeur te geven aan een oefenmeester van Nederlandse komaf. “In eerste instantie zou mij het niet verbazen als Frank de Boer terug zou komen, maar als ik zie wat die Oosting in zo’n korte tijd laat zien… Eerst bij RKC en nu bij FC Twente, waar hij die gasten toch weer beter laat spelen dan onder Ron Jans. Dan denk ik: het zou misschien best wel aardig zijn om Joseph Oosting bij Ajax aan te stellen.”

Collega-journalist Mike Verweij is minder enthousiast. “Zou Ajax, na Maurice Steijn, niet genezen zijn van trainers uit Nederland die geen zwaar cv hebben? Ten Hag was ook alleen maar trainer geweest bij Go Ahead Eagles en FC Utrecht, maar die had wel de ervaring bij Bayern München. Ik zou het wel heel erg vroeg vinden voor Oosting.”

Driessen ziet een andere situatie dan toen Steijn aan het roer kwam. “Dat team wat eromheen moest staan, staat er dadelijk wel. Dan zijn mensen als Van Gaal en Blind er wel, evenals een transferdirecteur. Ook Alex Kroes is er dan, dus dan is de organisatie waarin hij terechtkomt wel volwassen. Dan is het misschien wel een goede keuze.”

Vervolgens benoemt de journalist wel een groot minpunt aan de eventuele aanstelling van Oosting. “Internationaal heeft hij als speler en trainer niets meegemaakt. Dat vraagt wel een hoop aanpassingen. Ook omdat tachtig procent van de spelers tijdens een interlandweek weggaan. Wat doe je dan en hoe benader je ze daarna weer? Daar heeft Oosting natuurlijk geen ervaring mee.”

De Boer

Verweij ziet een vreemde ontwikkeling onder de fans van Ajax. “Dat is iets heel geks, maar de naam van Frank de Boer valt heel slecht onder supporters. Want noem je Frank de Boer, beginnen supporters direct over afbraakvoetbal. Dat komt natuurlijk ook door die laatste wedstrijd bij De Graafschap, waar ze het kampioenschap verspeelde. Maar Frank de Boer wordt eigenlijk niet gepruimd door de fans en dat vind ik gedeeltelijk heel onterecht, want in de eerste fase onder hem was het wel heel sprankelend.”

De Boer zit momenteel zonder club, nadat hij een maand geleden werd ontslagen bij Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten. De 53-jarige trainer was tussen 2010 en 2016 al eens eindverantwoordelijke in de Johan Cruijff ArenA. Onder De Boer wist Ajax viermaal beslag te leggen op de Eredivisie. Daarnaast won hij eenmaal de Johan Cruijff Schaal.

