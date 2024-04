Chelsea vecht zich knap terug tegen Villa, maar vergeet zichzelf te belonen

Aston Villa en Chelsea hebben zaterdagavond de punten gedeeld in een enerverend duel in de Premier League. De thuisploeg stond halverwege op een 2-0 voorsprong, maar gaf dit na rust uit handen: 2-2. Noni Madueke was belangrijk met de aansluitingstreffer na een uur spelen. Villa blijft vierde, Chelsea bezet plek negen.

Villa wist op voorhand dat het bij een zege hele goede zaken zou doen met het oog op de Champions League-tickets. De ploeg van Unai Emery staat stevig op de vierde plek, maar achtervolger Tottenham Hotspur speelde drie wedstrijden minder.

Voor Chelsea dreigt het seizoen als een nachtkaars uit te gaan. De Londenaren hebben nog wel een theoretische kans op Europees voetbal, maar daarvoor is het afhankelijk van de concurrentie. Bovendien was een overwinning op Villa dan wel gewenst geweest.

Chelsea werd afgelopen week uitgeschakeld in de FA Cup tegen Manchester City (1-0) en ging drie dagen later met keiharde cijfers onderuit bij Arsenal, dat in het eigen Emirates Stadium met 5-0 te sterk was. Met recht een horrorweek dus voor de ploeg van manager Mauricio Pochettino.

Maar het was Villa dat een stuk feller uit de startblokken kwam. Na een aanval over links werkte John McGinn de bal via Marc Cucurella over de doellijn van Chelsea: 1-0. De thuisploeg drong aan en kreeg via Lucas Digne al snel de kans om de score te verdubbelen, maar slaagde daar niet in.

Aan de andere kant was Nicolas Jackson wel trefzeker. De spits schoot raak na een pass in de diepte, maar deed dat in buitenspelpositie. De bezoekers waren grote delen van de wedstrijd de betere en creëerden ook de beste kansen, maar Villa toonde zich veel effectiever.

Op slag van rust was het uit het niets dat Villa de score verdubbelde. Morgan Rogers besloot verrassend uit te halen in de korte hoek en verschalkte Djordje Petrovic: 2-0. Het gebeurde op het moment dat Villa Park stilviel en Chelsea dacht op gelijke hoogte te komen.

Bij aanvang van de tweede helft moest Villa verder moet een andere doelman, daar Emiliano Martínez het duel niet kon vervolgen. Robin Olsen verving hem. Aan het spelbeeld veranderde weinig. Na een uur spelen was er dan ook de verdiende aansluitingstreffer.

Douglas Luiz ging in de fout bij de opbouw, waarna Chelsea overnam en Noni Madueke beheerst raak schoot in de linkerhoek: 2-1. Even daarvoor was de voormalig PSV'er al dreigend met een schot dat rakelings voorlangs ging.

Villa beperkte zich tot verdedigen en noteerde pas in minuut 73 (!) de eerste kans van de tweede helft. Een inzet van Leon Bailey kon met de voeten worden gestopt door Petrovic. Tien minuten voor tijd viel de verdiende gelijkmaker alsnog. Conor Gallagher trok vanaf rechts naar binnen en schoot raak in de verre hoek: 2-2.

Beide ploegen gingen in de absolute slotfase op jacht naar de winnende treffer, maar slaagden daar niet in. Cole Palmer stuitte op Olsen en een doelpunt van de ingevallen Axel Disasi werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd vanwege een duwfout. Voor Villa is er weinig tijd om te treuren, daar zij donderdag de halve finale van de Conference League spelen tegen Olympiacos.

