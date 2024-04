Paris Saint-Germain poetst 1-3 achterstand weg en is officieus kampioen

Voor Paris Saint-Germain is de kampioenswedstrijd van zaterdag tegen Le Havre op een kleine teleurstelling uitgelopen. De koploper in de Ligue 1 was bij winst verzekerd van de Franse titel, maar speelde verrassend genoeg met 3-3 gelijk. PSG, dat een 1-3 achterstand wegpoetste, staat nog wel twaalf punten voor op nummer twee AS Monaco, dat een wedstrijd minder speelde en pas zondag in actie komt tegen Olympique Lyon.

Met het oog op de halve finale in de Champions League tegen Borussia Dortmund van woensdag besloot Luis Enrique om sterspeler Kylian Mbappé rust te gunnen. De aanvaller begon op de bank en Randal Kolo Muani nam de spitspositie in bij PSG. De aanvoer kwam van Ousmane Dembélé, Marco Asensio en Bradley Barcola.

Wat een feestwedstrijd voor PSG had moeten worden, begon als een nachtmerrie. Christopher Opéri stormde de zestien in en schoot vanaf de linkerkant raak in de verre hoek: 0-1. De Parijse lijstaanvoerder knokte zich terug en het was Barcola die na een halfuur en van dichtbij de gelijkmaker binnenschoot.

In de slotfase van de eerste helft moest PSG wederom een dreun incasseren. André Ayew kreeg te veel tijd in de zestien en schoot uit de draai knap raak in de korte hoek: 1-2. De thuisclub was niet in staat om de schade nog voor het rustsignaal te repareren, wat leidde tot onvrede op de tribunes van het Parc des Princes.

Luis Enrique greep halverwege in en stuurde Mbappé het veld in. Dembélé bleef achter in de kleedkamer. Lee Kang-In nam de plaats in van de tegenvallende Asensio. PSG zette direct druk en het was Achraf Hakimi die met een schot dicht bij de gelijkmaker was. Waar de koploper jaagde op de 2-2, daar sloeg Le Havre opnieuw keihard toe.

Danilo Pereira beging een overtreding op Loïc Négo in zijn eigen zestien, waardoor de bal op de stip kwam te liggen op advies van de VAR. Abdoulaye Touré schoot vervolgens onberispelijk raak in de linkerbenedenhoek. Luis Enrique baalde flink en greep opnieuw in. Kolo Muani werd in de voorhoede afgelost door Gonçalo Ramos.

Zut alors! Kampioenschap uitgesteld! ??

Ramos maakt er nog 3-3 van, maar dat is niet genoeg voor het officiële kampioenschap



Het bleek een goede greep te zijn van Luis Enrique, want Ramos stond met een steekbal aan de basis van de 2-3 van Hakimi. De rechtsback schot van binnen het strafschopgebied raak. PSG zette in de slotfase alles op alles om de achterstand weg te poetsen en slaagde ook in die missie. In de vierde minuut van blessuretijd kopte Ramos de 3-3 tegen de touwen, tot grote vreugde van alles en iedereen bij PSG.

De koploper uit Parijs is alsnog kampioen als Monaco zondag gelijkspeelt of verliest. Wint de nummer twee in Lyon, dan wordt het titelfeest van uitgesteld naar zondag 12 mei. PSG, dat een veel beter doelsaldo heeft dan Monaco, krijgt die dag bezoek van Toulouse.

