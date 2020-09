Gullit diep teleurgesteld in KNVB: ‘Laat mensen van kleur solliciteren’

Ruud Gullit is teleurgesteld door de procedure van de KNVB in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. De voetbalbond heeft, naar het lijkt, alleen met Frank de Boer serieuze gesprekken gevoerd over de opvolging van Ronald Koeman. Het steekt Gullit dat iemand als Henk ten Cate, die aangaf open te staan voor een gesprek met de KNVB, niet is uitgenodigd. De oud-topvoetballer vindt dat de KNVB te weinig doet om diversiteit te bevorderen.

De KNVB stelde in juli de commissie Mijnals samen, vernoemd naar Humphrey Mijnals, de allereerste Oranje-international ooit met een Surinaamse achtergrond. Die commissie stelt zich ten doel om de KNVB en de Rijksoverheid 'in kennis en zo nodig daad te helpen in het realiseren van de ambities waar het gaat om racisme, discriminatie en inclusiviteit in het voetbal', liet de bond weten. Een van de leden is Gullit, maar de voormalig assistent-bondscoach van Oranje vindt dat de KNVB nu te weinig moeite doet om de eigen doelen na te streven.

"Als je Ten Cate hebt, maar hem helemaal niet spreekt, doe je hetzelfde als je daarvoor hebt gedaan", stelt Gullit zondagmiddag bij Ziggo Sport, waar hij als analist werkt. "Dan ga je weer je eigen gang. Je hebt ons daar zelf neergezet, je wilt diversiteit hebben, maar je maakt er geen gebruik van." Het is volgens Gullit noodzakelijk om de 'Rooney-regel' in te voeren, vernoemd naar Dan Rooney, de inmiddels overleden oud-eigenaar van de Pittsburgh Steelers uit de Amerikaanse National Football League. Op zijn initiatief werd het verplicht voor NFL-clubs om minstens één kandidaat van een minderheidsgroepering te laten solliciteren als er een nieuwe trainer of algemeen directeur wordt gezocht.

"Het betekent dat je mensen van kleur op gesprek moet laten komen", legt Gullit uit. "Het gaat er niet per se om dat je ze moet kiezen, maar je moet iemand wel de kans geven. Een mooi voorbeeld was toen een filharmonisch orkest een eerste violist nodig had. Dat was altijd een man, totdat ze mensen achter het gordijn hebben laten solliciteren, zodat ze alleen konden luisteren", aldus de voormalig international van Oranje. "Er werden veel kandidaten genoemd, maar die zijn helemaal niet op gesprek gekomen. Dat was de reden waarom je ons daar wilde hebben. Maar je doet er niks mee. Je hoeft niet te zeggen dat je met Frank Rijkaard in gesprek gaat, want je weet dat hij het niet gaat doen. Dat wist iedereen."

Gullit had gehoopt dat de KNVB in ieder geval met meerdere kandidaten om de tafel zou gaan. "Maar nu blijkt dat ze maar één keuze hebben. Waarom is Ten Cate nu opeens geen kandidaat meer?", vraagt Gullit zich af. "Ik had het ook goed gevonden als ze bij Louis van Gaal op gesprek waren geweest. Ga gewoon praten! Het gaat ons er helemaal niet om dat we iemand van kleur moeten hebben als bondscoach. Daar gaat het helemaal niet om." Inmiddels bevinden de gesprekken tussen De Boer en de KNVB zich in afrondende fase. De bond hoopt de niuewe bondscoach snel te presenteren, zodat hij de volgende interlands tegen Mexico, Bosnië en Herzegovina en Italië op de bank kan zitten.