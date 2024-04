De Boer onthult opmerkelijke actie El Hamdaoui in rust van wedstrijd Ajax

Frank de Boer had als trainer van Ajax een zeer moeizame band met Mounir El Hamdaoui. De voormalig coach van de Amsterdammers, die vier titels veroverde met de club, verwijderde de aanvaller zelfs tijdelijk uit de selectie. De Boer kijkt jaren later terug op de lastige samenwerking met El Hamdaoui en brengt een opmerkelijk voorval ter sprake.

"Zoals in het begin, met El Hamdaoui, dat was voor mij cruciaal. Denk ik", aldus De Boer in de podcast Football is Life. "Om hem voor de groep aan te pakken. En daarmee win je eigenlijk de groep een beetje. Die kijken op dat moment van: wat gaat de trainer doen?"

"Hij daagt je uit en gaat je testen, jonge coach zijnde", aldus de momenteel clubloze De Boer, die een curieuze gebeurtenis naar voren brengt tijdens het gesprek. "Hij blijft tien minuten op de wc zitten tijdens de rust. Toen heb ik hem eruit gegooid. Dat was echt zo'n testmoment."

"Je kan over je heen laten lopen, of je komt met deze actie", legt De Boer uit waarom hij El Hamdaoui een straf oplegde. "Dan weet je dat je het misschien verbruid bij El Hamdaoui, maar 99 procent van de andere spelers, of 90 procent, heb je wel voor je gewonnen."

De Boer benadrukt dat hij El Hamdaoui altijd een goede speler heeft gevonden. "Maar op dat moment moet je een keuze maken. De ene keer is het goed, en de andere keer is het fout. En op dat moment voelde ik dat ik het goed had gedaan."

Luis Suárez

Een andere aanvaller, Luis Suárez, besloot in de winterstop van het seizoen 2010/11 om Ajax in te ruilen voor Liverpool. De Boer zag zijn vertrek al enige tijd aankomen en maakte van de nood een deugd. "Als iemand geblesseerd raakt of weggaat, zie ik dat als een nieuwe uitdaging. Hoe gaan we dat oplossen?"

"Ze zijn er nie meer. Dus je kunt je er druk over maken, maar daar heb je niets aan. Je kunt beter je energie steken in de jongens die het wel voor je gaan doen", zo besluit De Boer, die Ajax uiteindelijk in 2016 verliet als trainer.

