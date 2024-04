Late gelijkmaker van Leverkusen wekt grote woede: ‘Het is een schande!’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Dan-Axel Zagadou, die via Instagram schande heeft gesproken van de arbitrage bij Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart.

De kersverse landskampioen leek voor het eerst dit seizoen tegen een nederlaag aan te lopen. In minuut 96 ging Stuttgart nog met 1-2 aan de leiding, maar door een goal in de absolute slotseconde van Robert Andrich werden de punten alsnog gedeeld.

De post van Dan-Axel Zagadou.

Volgens Zagadou had de treffer van Andrich nooit mogen tellen. In aanloop naar de goal kwam de bal namelijk op de arm bij een speler van Leverkusen. De landskampioen zou daardoor voordeel uit de situatie hebben gehaald, zo is het oordeel van de Stuttgart-speler.

Deze ploeg is niet te verslaan. ??

46 wedstrijden op rij ongeslagen. In de 97ste minuut maakt Robert Andrich de 2-2.#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga pic.twitter.com/70lMkcwNpP — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 27, 2024

Zagadou, die al drie maanden in de lappenmand zit bij Stuttgart, laat via Instagram van zich horen. "Precies wat ze willen", doelt hij vermoedelijk op de arbitrage. "Het is een absolute schande!" In een andere story richt hij zich tevens tot de VAR.

Door de late gelijkmaker bleef Leverkusen voor de 46e wedstrijd op rij ongeslagen dit seizoen. Voor nummer drie Stuttgart lijkt de remise amper gevolgen te hebben. De ploeg is al praktisch zeker van Champions League-voetbal en heeft, met nog drie wedstrijden te gaan, een voorsprong van zeven punten op nummer vijf Borussia Dortmund.

