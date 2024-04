Frank de Boer gaat in op de vraag of hij openstaat voor terugkeer bij Ajax

Ajax zoekt naar een opvolger van John van 't Schip, weet ook Frank de Boer. De voormalig coach van de huidige nummer vijf in de Eredivisie is altijd bereid om met het bestuur van de Amsterdammers te praten, maar dat wil niet zeggen dat hij dan ook terugkeert als hoofdtrainer in de Johan Cruijff ArenA.

Ronald de Boer zei onlangs dat zijn broer 'vast wel ergens op een lijstje staat bij Ajax'. De clubloze trainer werd zaterdag rondom het duel tussen de Ajax Legends en BIF All Stars door een verslaggever van SBS6 geconfronteerd met die uitspraak. "Hoe kijk jij daar tegenaan?"

"Dat weet ik niet. Als ze willen praten, dan kan dat altijd", aldus de 53-jarige oefenmeester die met Ajax vier keer op rij kampioen werd. "Dat heb ik al vaker gezegd. We zien het wel. Wat ik nu doe bevalt me ook hartstikke goed."

"Ik weet dat Ajax nog altijd heel diep in mijn hart zit. En als ze me nodig hebben, zal ik in ieder geval gaan luisteren. En dan zien we het wel", zo kreeg de clubleiding van de Amsterdamse club te horen uit de mond van De Boer.

De Boer heeft in ieder geval nog niet gesproken met Louis van Gaal, als adviseur verbonden aan Ajax. "Nee, hoor. Ik heb met helemaal niemand gesproken. Laten we eerst alles op organisatorisch en bestuurlijk niveau maar op orde krijgen."

Kroes

"Er moet snel wat gebeuren. Want wat ze dit seizoen hebben laten zien op bestuurlijk en sportief niveau, is Ajax-onwaardig", aldus De Boer, die hoopt dat de geschorste algemeen directeur Alex Kroes op korte termijn terugkeert in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik zou het zonde vinden in ieder geval. Met heel veel moeite hebben ze geprobeerd hem te halen. Het is een stomme fout (aandelen van Ajax kopen toen hij nog niet in dienst was, red.) geweest van hem, honderd procent."

"Maar mensen maken wel vaker fouten", neemt De Boer Kroes enigszins in bescherming. "Het is niet dat hij iemand vermoord heeft of zoiets. Ik weet dat het een strafbaar feit is, maar ik zou hem graag nog een kans willen geven."

