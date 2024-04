Robin van Persie gaat in op vraag of hij ooit trainer van Feyenoord wordt

Robin van Persie kan niet met zekerheid zeggen dat hij ooit hoofdtrainer wordt van Feyenoord. Volgens de huidige coach van het Onder 19-elftal van de Rotterdamse club spelen diverse zaken daarin een rol. Van Persie is al enige tijd in beeld bij sc Heerenveen als mogelijke opvolger van de vertrekkende Kees van Wonderen.

"Wat is je ambitie? Wil je ooit Feyenoord 1 gaan trainen?", vraagt Sander de Kramer namens RTV Rijnmond aan Van Persie. "Hoofdtrainer bij een hele mooie club zijn", lijkt de voormalig aanvaller de vraag in eerste instantie te ontwijken.

Van Persie geeft vervolgens toch een concreet antwoord. "Ja, Feyenoord is natuurlijk mijn club. Maar ja, of dat zal gebeuren weet ik niet. En wanneer dat zal zijn, dat hangt ook van zoveel factoren af."

"Ik ga er niet een tijd op pinnen, überhaupt, of het ooit gebeurt", laat Van Persie alle opties open. "Ook hierin weer, waar we het net over hadden, is dat de puurheid van het coachen uiteindelijk leidend is."

"En daar horen ongelooflijk veel stappen bij. En die stappen ben ik nu aan het zetten. En dan volgt het moment als een schaduw, zeg maar. En uiteindelijk om het moment als eerste doel te pakken, dat is in mijn ogen niet de volgorde. De volgorde is: ik moet zelf eerst zorgen dat ik top word", zo benadrukt de jeugdtrainer.

Assistent van Jans?

Johan Derksen en René van der Gijp spraken afgelopen week inover de opvolging van Arne Slot, die Feyenoord inruilt voor Liverpool. "Als je in Nederland zoekt denk ik aan Ron Jans", begon Derksen.

Van der Gijp haakte in. "Jans dan met Van Persie. Dat zou ik dan zeggen. Laat Van Persie lekker twee jaar meelopen met Ron Jans. Met een beetje pech en blessures wordt Heerenveen veertiende. Dan heb je het gewoon kut gedaan."

