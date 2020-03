Crisis compleet bij Ajax na uitschakeling door FC Utrecht

De crisis is compleet bij Ajax. Na de uitschakeling in de Europa League en twee opeenvolgende nederlagen in de Eredivisie diende FC Utrecht de manschappen van Erik ten Hag woensdagavond een nieuwe dreun toe. In de halve finale van de KNVB Beker leed Ajax een verdiende 2-0 nederlaag in Stadion Galgenwaard, waardoor de Amsterdammers dit seizoen alleen nog de landstitel kunnen pakken. Utrecht plaatste zich voor de finale van 19 april, waarin Feyenoord of NAC Breda de tegenstander wordt.

Ajax hoopte na drie nederlagen in vier duels eindelijk weer een goede wedstrijd te spelen, maar dat leek al vrij gauw een onrealistische wens. Van meet af aan was het spel van de bezoekers stroef en slordig. Gaandeweg de eerste helft werd het voetbal wel iets vloeiender; een goede aanval resulteerde in de negende minuut in een afstandsschot van Hakim Ziyech, dat door keeper Jeroen Zoet werd gepareerd. Een andere knal van afstand, van Nicolás Tagliafico, vormde na ruim twintig minuten het meest gevaarlijke moment van Ajax in de eerste helft.

Linksback Leon Guwara van Utrecht raakte de bal aan de zijlijn volledig verkeerd, waardoor Ajax de weg naar voren kon inslaan. Via enkele omwegen belandde het leer voor de voeten van Tagliafico, die ineens uithaalde. Met een katachtige reflex tikte Zoet de bal tegen de lat, waarmee hij de inzet onschadelijk maakte. Het was een cruciale redding, daar Utrecht niet veel later de leiding greep. Simon Gustafson ontfermde zich over een vrije trap, die hij vanaf de rechterflank indraaide richting het strafschopgebied. André Onana kwam niet vol overtuiging zijn doel uit en zag Sander van de Streek binnenkoppen.

Ook Daley Blind speelde een negatieve hoofdrol. Als enige speler koos hij ervoor om niet naar voren te stappen en daardoor stond Van de Streek geen buitenspel. Het was niet zijn enige onhandige moment in de wedstrijd. Een andere ongelukkige actie van Blind vond direct na de 2-0 plaats, halverwege de tweede helft. Na de aftrap verspeelde hij de bal met een onzorgvuldige pass meteen aan Issah Abass, die combineerde met Simon Gustafson en afstormde op het doel van André Onana. Tot opluchting van Blind schoot hij in het zijnet.

Kort daarvoor was de 2-0 op naam gekomen van Gustafson en ditmaal mocht Edson Álvarez zich die treffer aanrekenen. Hij veroorzaakte immers de strafschop waaruit het doelpunt voortkwam. Guwara plukte een lange bal van Justin Hoogma uit de lucht en stuurde Van de Streek het strafschopgebied in. Álvarez liep mee met Van de Streek en beging een onhandige sliding, waarmee hij eerst contact maakte met zijn opponent en daarna pas met de bal. Arbiter Björn Kuipers floot voor een penalty, die werd benut door Gustafson. Tussendoor, en ook in de slotfase, stichtte Ajax maar weinig gevaar. Op de nederlaag viel uiteindelijk niets af te dingen. Bij Utrecht kan de vlag uit, behalve bij Sean Klaiber: de verdediger pakte in de slotfase geel voor een overtreding op Tagliafico en is daardoor geschorst voor de finale. Hij speelde de wedstrijd in tranen uit.