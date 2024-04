Oosting wil liever niet over Feyenoord praten en legt focus op FC Twente

Joseph Oosting ruilt FC Twente niet in voor Feyenoord. De 52-jarige trainer verlengt zijn tot medio 2026 lopende contract in Enschede op korte termijn met een jaar. De handtekeningen moeten nog wel worden gezet, zo benadrukt Oosting in gesprek met Voetbal International.

"Het is nog niet honderd procent rond, maar we zijn er wel bijna uit. We waren inderdaad al een hele tijd met elkaar in gesprek over openbreken en verlengen", aldus Oosting, die in de winterstop al te horen kreeg van de Twente-leiding dat hij kon rekenen op een nieuwe verbintenis in de Grolsch Veste.

Feyenoord

Oosting weet dat hij in de afgelopen periode regelmatig is genoemd als opvolger van Arne Slot bij Feyenoord. "Hier en daar wordt je naam dan opeens genoemd. Maar ik was al zo lang met FC Twente in gesprek. We wilden er met elkaar uitkomen en dat is gebeurd", zegt de trainer uit Drenthe, bezig aan zijn eerste seizoen in Enschede.

De geruchten over Feyenoord hebben Oosting nooit aan het twijfelen gebracht. "Nee, dat heb ik niet gehad. We waren al zo ver met elkaar. En dan kun je wel gaan denken: als dit, als dat. Maar nee: ik heb het goed bij FC Twente en ik ben hier nog lang niet klaar."

"Als je dan voor de camera staat en vragen krijgt over die geruchten, dan kun je het nooit helemaal goed doen. Ik had woensdagavond kunnen zeggen: 'We zijn bezig over een nieuw contract', maar je moet soms ook even voorzichtig zijn. Als er nog een kans is dat je er samen niet uitkomt, moet je misschien een beetje in het midden blijven."

Reactie

Oosting sprak woensdagavond na het thuisduel met Almere City FC (3-1 winst) kort over de geruchten omtrent Feyenoord. "Ik lees het en dat is mooi, maar ik werk bij FC Twente en heb het hier goed naar mijn zin. Wat moet ik er voor de rest mee? Het zijn allemaal geruchten", vertelde hij bij

Verslaggever Geert-Jan Jakobs van Voetbal International wil toch weten of Oosting door Feyenoord gepolst is. "Nee, eigenlijk niet. Weet je, het is helemaal niet belangrijk. Laten we het over Twente hebben: ik teken hier een nieuw contract. En dat doe ik omdat ik de intentie heb om hier te blijven."

