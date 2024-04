Jorien van den Herik wordt niet de nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB

Jorien van den Herik trekt zich terug uit de race om het bondsvoorzitterschap van de KNVB. De inmiddels 80-jarige bestuurder heeft dat besloten na gesprekken met diverse mensen. Door het wegvallen van Van den Herik zijn door de voetbalbond voorgedragen Frank Paauw, Jeanet van der Laan en Hans Nijland de overgebleven kandidaten om Just Spee eind mei op te volgen.

"Ik heb de afgelopen tien dagen met heel veel mensen gesproken, en het is simpel: het is teveel werk", laat Van den Herik vrijdag weten in een eerste reactie aan het Algemeen Dagblad.

"Die tien benodigde handtekeningen waren wel gelukt, inclusief Ajax en Feyenoord. Formeel staan er volgens de KNVB maar twee dagen per week voor, maar als je het echt goed wilt doen, moet je het in mijn ogen zeven dagen in de week doen. Dat ben je ook verplicht in die rol, vind ik, maar dat lukt me gewoon niet", verzucht de voormalig voorzitter van Feyenoord.

"Ik heb nog allerlei zakelijke verplichtingen in onder andere Amerika. Ik vind het jammer, maar het past op dit moment niet", legt de ervaren bestuurder uit Rotterdam uit waarom hij zich definitief terugtrekt.

Van den Herik maakte zijn kandidatuur pas enkele weken geleden openbaar. "Achteraf misschien te laat", doet hij aan zelfreflectie. "Maar ik ook ben blij dat ik me tien dagen uitgebreid heb kunnen verdiepen in de verantwoordelijkheden en taken die deze functie behelst. Heel veel mensen hebben me bijgepraat, ik voelde veel steun, maar ik moet eerlijk zijn: of je doet het volledig en met volle aandacht, of je doet het niet."

Pikante uitspraak

Van den Herik liet zich onlangs bijuit over de mogelijke aanstelling van Van der Laan. "Twee dames in de top van het voetbal. Dat wordt natuurlijk ook oorlog", zo voorspelde hij. Presentatrice Fresia Cousiño Arias keek op van de woorden van de bestuurder en wilde weten waarom hij dat vindt.

"Nou, twee vrouwen die dan allebei op hun tenen moeten lopen. De ene (Marianne van Leeuwen, bondsvoorzitter KNVB, red.) loopt al op haar tenen en dan krijg je er één bij zonder ervaring. Die loopt dan ook nog op de tenen. Ja, dat wordt oorlog", aldus Van den Herik.

