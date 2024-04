Verweij speculeert over trainerslijstje Ajax en eventuele terugkeer Erik ten Hag

Mike Verweij houdt de boot af wat betreft een aanstaande deal tussen Graham Potter en Ajax. Erik ten Hag is absoluut nog de droomkandidaat in Amsterdam en Ajax is bereid om te wachten totdat de huidig trainer van Manchester United vrijkomt. De journalist rept over een 'pokerspel', zo blijkt bij podcastserie Kick-Off van De Telegraaf

“Volgens de informatie die wij hebben zat hij niet op de tribune, want hij wil zich nog niet tot een keuze laten dwingen." De verhalen dat de onderhandelingen lopen, met daarbij een groot verschil in het salarispakket, zijn niet waar, stelt Verweij.

“Nogmaals, de informatie die wij hebben is dat hij ook niet op één staat bij Ajax. Ajax wil Ten Hag en daar wil Kroes ook op wachten. Het is een soort pokerspel, want enerzijds wil je wel wachten op je droomkandidaat, maar ook weer niet te lang, want anders komt de trainerscarrousel in beweging en grijp je ook naast je nummers twee en drie. Dus dat is wel een heel moeilijk spel. Ten Hag staat absoluut op één."

Volgens Verweij zal Ten Hag wel oren hebben naar een terugkeer bij Ajax. “Dat denk ik wel. Anders houd je hem niet op je shortlist. Hij heeft kennelijk ruimte gelaten om dat te doen. Daarbij is het niet gezegd dat Potter twee is en Farioli drie, maar de contractsituatie van Farioli is ingewikkelder."

“Ik hoorde gister ook op de Engelse radio dat Potter wacht op Manchester United”, voegt Valentijn Driessen toe. “Dat zou een goede swap zijn, Potter naar United en Ten Hag gaat naar Ajax. Ten Hag is er alleen nog niet van overtuigd dat hij moet wieberen bij United.”

Zelfs als Ten Hag definitief bedankt voor de Ajax-job, durft Verweij niet met zekerheid te zeggen dat Potter aan de slag gaat in Amsterdam. “Dan nog denk ik dat Potter lekker in de leunstoel blijft zitten en dat zijn voorkeur naar de Premier League uit zal gaan en dan kan je bij Farioli terechtkomen”, besluit Verweij.

Algemeen directeur

Verweij ziet bij Ajax een goede interne oplossing voor de vacante algemeen directeurspositie. Nu Kroes een functiewijziging heeft ondergaan en ‘titulair technisch directeur’ is, moet Ajax die positie op een andere manier invullen. Ajax kan dat op tijdelijke basis eerst doen, of alvast voor een definitieve opvolger kiezen.

“Bij Ajax is het zo, of ze nu een interim- of definitieve algemeen directeur kiezen, dat ligt zo voor de hand en is al zo dichtbij, dat ze daar bij Ajax overheen kijken. Dat kan eigenlijk alleen maar de commercieel directeur worden, Menno Geelen.”

Toch pleit Verweij ervoor om een buitenstaander als interim-AD aan te stellen. Hij oppert de naam Michael Kinsbergen daarvoor, ook iemand met een Ajax-verleden. “Dan kan Menno Geelen met een ongeschonden blazoen de zaak overnemen en Ajax in rustig vaarwater verder loodsen.”

