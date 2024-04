Jong Ajax-doelman Charlie Setford gaat gruwelijk de fout in tegen Roda JC

Jong Ajax kende vrijdagavond een dramatische start van de thuiswedstrijd tegen Roda JC Kerkrade. Doelman Charlie Setford liet zich de bal in de negende minuut afsnoepen door Vaclav Sejk, die eenvoudig de 0-1 kon binnentikken voor de bezoekers uit Zuid-Limburg.

Centrumverdediger Olaf Gorter leek kort daarvoor al in de fout te gaan, maar kon de bal nog op tijd naar Setford passen. De pas negentienjarige keeper dribbelde vervolgens zijn eigen strafschopgebied uit, maar ging daarbij in de fout. Sejk schoot vervolgens raak in een leeg doel, tot frustratie van Setford en zijn ploeggenoten.

Hans Kraay junior reageert bij ESPN op de flater van Setford. "De bal wordt heel slecht teruggespeeld, maar je kan hem toch gewoon een jetser geven? Hij moet niet aan de wandel gaan, hij moet hem in een keer wegrossen."

Jong Ajax kwam de fout van Setford overigens snel te boven. Slechts vier minuten na de 0-1 van Roda JC tekende Silvano Vos namelijk voor de gelijkmaker op Sportpark De Toekomst.

Charlie Setford gaat pijnlijk in de fout... ?? Roda JC profiteert: 0??-1??#jajrod — ESPN NL (@ESPNnl) April 26, 2024

Belangrijk duel

Roda JC bezet met nog drie speelronden te gaan in de Keuken Kampioen Divisie de tweede plaats. Deze plaats geeft aan het einde van het seizoen recht op rechtstreekse promotie naar de Eredivisie.

Koploper Willem II komt vrijdagavond op eigen veld uit tegen nummer drie FC Groningen, dat vier punten minder heeft verzameld dan de concurrent uit Tilburg. Bij winst verzekert Willem II zich van promotie naar de Eredivisie.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!



Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties