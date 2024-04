Steven Berghuis doet hartverwarmende belofte aan zieke Ajax-fan

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Steven Berghuis, die met Ajax op bezoek was in het Emma Kinderziekenhuis en een hartverwarmende afspraak maakte met een van de zieke fans daar.

De fan wil graag dat Berghuis zijn volgende gemaakte doelpunt viert met een 'griddy', een dansje dat op sociale media viraal ging en zich al vlug vertaalde naar de sportwereld. ESPN deelt de vertederende beelden.

?? Steven Berghuis is de moeilijkste niet: "Ik ga thuis oefenen en als ik scoor, doe ik hem. Afgesproken." ?? — ESPN NL (@ESPNnl) April 26, 2024

"De volgende keer dat je scoort, of je dan een celebration wil doen voor mij", vraagt de fan liefkozend aan de vleugelaanvaller. Dat wil Berghuis uiteraard wel. "Wat voor celebration?", vraagt hij.

"De griddy!", antwoordt de fan overtuigd. "Maar die is wel echt moeilijk, hè!", lacht Berghuis, voordat hij met een demonstrerend dansje vraagt of dat volstaat. Dat doet het. "Dan ga ik die thuis oefenen en als ik scoor doe ik hem. Beloofd, afgesproken!", fleurt hij de dag van de fan op.

John van 't Schip

Voor John van 't Schip was een mooie, maar confronterende dag, zo bekent hij tegenover. "Voor mij is het best wel een ding. Ik ben voor het eerst terug in het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) sinds mijn vrouw overleden is. Ik ben hier ook twee weken geweest op een andere afdeling. Ook daar heb ik gemerkt hoe belangrijk het is dat er mensen zijn die geloven, je hoop geven of er gewoon zijn. Waar je je verhaal aan kwijt kan.”