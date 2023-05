Zuidam onthult wat Utrecht minimaal aan Douvikas en Booth hoopt te verdienen

Donderdag, 4 mei 2023 om 17:54 • Sam Vreeswijk

FC Utrecht staat voor een drukke transferperiode. Zo eindigen de contracten van Bas Dost, Sander van de Streek en Mark van der Maarel na dit seizoen en lijken clubtopscorer Anastasios Douvikas, de gehuurde doelman Vasilios Barkas en Taylor Booth de club deze zomer sowieso te verlaten. “We hebben als doel om voor zo’n twaalf miljoen euro te verkopen”, onthult technisch directeur Jordy Zuidam in gesprek met ESPN.

Dost, Van de Streek en Van der Maarel zijn drie belangrijke spelers voor Utrecht. De club is daarom in gesprek met het drietal over hun toekomst. “Met Dost hebben we afgesproken om daar de komende periode over in gesprek te gaan”, vertelt Zuidam tegenover ESPN. “Met Van der Streek waren we al in gesprek, maar we kennen zijn ambities. Hij wil misschien een stap maken naar het buitenland. We doen er als club wel alles aan om hem te behouden. Met Van der Maarel zijn we wat langer in gesprek. Dat duurt zo lang omdat we ook praten over de tijd na zijn spelerscarrière. Om te kijken of hij ook dan voor de club behouden kan blijven.”

Zuidam, die eind april met NEC’er Souffian El Karouani al de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen vastlegde, verwacht dat een aantal van de huidige basisspelers vertrekt uit de Domstad. Onder meer Barkas, die gehuurd wordt van Celtic. “Bij veel van onze huurspelers is een koopoptie in het huurcontract bedongen. Bij Barkas is dat niet zo. Om eerlijk te zijn is de kans minimaal dat hij blijft. Ik probeer altijd naar de mogelijkheden te kijken en die te onderzoeken. Dan kijk ik of er toch nog een vervolgperiode in zit”, aldus de technisch directeur.

Ook Booth en Douvikas zijn waarschijnlijk bezig aan hun laatste weken in de Galgenwaard. “Van spelers als Booth en Douvikas weet ik dat er veel interesse is", aldus Zuidam. "Als we de club gezond willen houden, moeten we transfers maken. We hebben als doel om voor zo'n twaalf miljoen euro te verkopen. Dat moeten we ook volgend jaar weer doen. Dan zijn dat jongens die een waarde vertegenwoordigen. Je probeert jongens ook te behouden, maar je moet realistisch zijn en dat gaat blijken de komende periode.”

Dylan Timber

Donderdag werd bekend dat Utrecht na dit seizoen afscheid neemt van Dylan Timber, de oudere broer van Jurriën en Quinten. Het contract van 23-jarige centrale verdediger loopt komende zomer af, waarna hij zijn carrière zal vervolgen bij VVV-Venlo. Dit seizoen kwam Timber tot dusver tot negen duels namens Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Voor de hoofdmacht kwam hij nog niet in actie.