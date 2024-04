Matthijs de Ligt hoopt in de toekomst terug te kunnen keren bij Ajax

Matthijs de Ligt sluit een toekomstige terugkeer bij Ajax niet bij voorbaat uit. De 24-jarige centrumverdediger van Bayern München heeft de Amsterdamse club nog altijd in zijn hart zitten en volgt de Amsterdamse club, die hij in 2019 inruilde voor Juventus, nog altijd op de voet.

De Ligt denkt regelmatig na over een comeback in het shirt van Ajax. "Ik hoop het wel. Ik heb drie jaar in het eerste gespeeld, relatief kort. Ik had altijd gedacht dat het langer zou zijn, maar de situatie was even iets anders dan iedereen had verwacht", vertelt de Bayern-verdediger in een interview op de website van Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Als ik ooit de kans krijg om terug te keren bij Ajax en nog van waarde zou kunnen zijn, dan zou ik dat heel graag willen. Je weet het nooit, maar als ik het nu zou zeggen, zou ik het heel mooi vinden", zo benadrukt De Ligt, die bij Bayern vastligt tot medio 2027.

De Ligt heeft zijn voormalige werkgever heel hoog zitten. "Ajax mis je altijd. Het team dat we toen hadden… Ik heb er een jaar of tien gespeeld in totaal, dus alle mensen die je daar hebt leren kennen, mis je wel. Ik blijf de club altijd volgen. Als zij winnen, ben ik blij."

De Oranje-international maakte met Ajax met name indruk in het seizoen 2018/19, toen in extremis de finale van de Champions League werd misgelopen. "Het zou raar zijn als ik daar niet mee weemoed op terug zou kijken. Een seizoen zo mooi als dat, met alle jongens samen en bij de club waar je vandaan komt, dat zul je niet snel meer krijgen in je carrière. Niet alles klopte uiteindelijk, maar 95 procent wel."

Stagnerende ontwikkeling

De Ligt is inmiddels vijf jaar verder en kent inmiddels de harde wetten van het topvoetbal. Bij zowel Juventus als Bayern maakte hij hoogte- en dieptepunten mee. "De verwachting is dat je zo doorgaat, maar het verleden heeft uitgewezen dat het niet het geval is. Ook ik heb fases gehad waarin het minder en beter ging. Uiteindelijk, als je netto kijkt naar waar ik begonnen ben en nu, dan denk ik dat ik goede stappen heb gezet."

In de optiek van De Ligt is op bepaalde vlakken progressie geboekt. "Misschien doe ik andere facetten ook wat minder, maar dat gebeurt nu eenmaal als het om zo veel belangen en geld gaat. Dan wordt het iets minder frivool, al helemaal als centrale verdediger."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!



Zie jij Matthijs de Ligt ooit terugkeren bij Ajax? Ja Nee Stem Zie jij Matthijs de Ligt ooit terugkeren bij Ajax? Ja 70% Nee 30% Totaal aantal stemmen: 184 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties