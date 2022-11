PSV overleeft bloedstollende slotminuten en verslaat Ajax in Amsterdam

Zondag, 6 november 2022 om 18:40 • Mart van Mourik

PSV heeft zondag de topper tegen Ajax in zijn voordeel beslist. In de Johan Cruijff ArenA was de ploeg van Ruud van Nistelrooij met 1-2 te sterk voor de Amsterdammers. De Eindhovense doelpuntenproductie werd verzorgd door Luuk de Jong en Erick Gutiérrez, terwijl invaller Lorenzo Lucca in de slotfase nog scoorde namens de thuisploeg. Dankzij de overwinning neemt PSV de koppositie in de Eredivisie voorlopig over van Ajax, al heeft het team van trainer Alfred Schreuder nog een wedstrijd tegoed.

De grootste verrassingen zaten in de opstelling van Schreuder. Daley Blind moest net als in het gewonnen Champions League-duel met Rangers genoegen nemen met een reserverol: Devyne Rensch stond geposteerd op de linksbackpositie. Verder koos de oefenmeester voor het eerst dit seizoen voor een basiselftal waarin zowel Brian Brobbey als Mohammed Kudus stond. Van Nistelrooij koos voor een middenveld dat bestond uit Ibrahim Sangaré, Joey Veerman en Gutiérrez, waardoor Xavi Simons zich vanaf de rechtervleugel mocht laten zien. Noni Madueke zat daardoor op de bank.

Luuk de Jong met de openingstreffer in De Topper! ?? #AJAPSV — ESPN NL (@ESPNnl) November 6, 2022

PSV begon overtuigend aan de wedstrijd en zette Ajax al snel onder druk, maar het was de thuisploeg die de eerste kansen noteerde. Onder meer Steven Berghuis en Edson Álvarez deelden een speldenprikje uit, al leverden hun respectievelijke pogingen geen doelpunt op. Gescoord werd er wel aan de overzijde. Cody Gakpo zorgde vanaf de linkerkant voor een indraaiende voorzet op Luuk de Jong, die Calvin Bassey te slim af was en bij de eerste paal binnentikte: 0-1. Op slag van het rustsignaal hoopte Kudus de gelijkmaker aan te tekenen; zijn poging belandde echter op de paal.

Vijf minuten na rust verdubbelde PSV de voorsprong. Na een hoekschop vanaf de linkerkant belandde de afvallende bal voor de voeten van Veerman, die het leer terug in de zestien bracht. Daar schudde Gutiérrez twee verdedigers van zich af en schoot hij keihard binnen: 0-2. Een minuut later viel er ook aan de overzijde bijna een treffer. Álvarez plaatste de bal vanaf de rand van de zestien met veel gevoel in de rechterbenedenhoek, waar doelman Walter Benítez net op tijd lag om redding te brengen.

Na een klein uur spelen gaf Makkelie een strafschop vanwege een vermeende overtreding van Rensch op Xavi Simons. Op advies van de videoscheidsrechter ging Makkelie naar de zijkant om de beelden te bekijken, waarna hij zijn beslissing rectificeerde: geen strafschop. De volgende goede kans was eveneens voor PSV. Op circa vijf meter van het strafschopgebied werd Gakpo neergelegd door Dusan Tadic. Invaller Anwar El Ghazi mocht aanleggen voor de vrije trap en krulde de bal over fraaie wijze over de muur, maar zijn poging spatte uiteen op de lat.

Tien minuten voor het eindsignaal kwam Ajax terug in de wedstrijd. Berghuis bracht de bal voor vanaf de rechterkant en bediende de voor Tadic ingevallen Lucca, die aannam en van dichtbij binnenschoot: 1-2. Enkele minuten later hoopte Álvarez voor de gelijkmaker te zorgen. Na een voorzet vanaf de linkerkant knikte hij op doel, maar Benítez lag in de weg. Hoewel Ajax in de zeven minuten blessuretijd nog nadrukkelijk op zoek ging naar de gelijkmaker, werd die niet meer gevonden.