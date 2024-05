Willem II keert na twee jaar afwezigheid terug in de Eredivisie

Willem II heeft zich vrijdagavond verzekerd van een terugkeer naar de Eredivisie. De Tilburgers wisten niet te winnen op bezoek bij FC Dordrecht (1-1), maar kregen hulp uit onverwachte hoek. FC Groningen verspeelde namelijk in Velsen-Zuid twee dure punten tegen Telstar (1-1). Willem II is daardoor minimaal verzekerd van plek twee en dus promotie.

FC Dordrecht - Willem II 1-1

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Willem II maakte op bezoek bij FC Dordrecht niet alleen kans op promotie, maar kon zelfs de titel al veiligstellen. De schaal was daarom ook aanwezig in het M-Scores Stadion. De eerste kans van de wedstrijd, een schot van Jeredy Hilterman , ging echter in rook op. Aan de andere kant schoot Dordrecht wel raak.

Smaakmaker Shiloh Zand probeerde het van een meter of twintig en vond op fraaie wijze de linkerhoek: 1-0. Opvallend detail: Dordrecht had in de eerste helft liefst 67 procent balbezit, hetgeen aangaf dat de ploeg van Michele Santoni meer dan prima in de wedstrijd zat.

In de tweede helft werd opnieuw Hilterman gehinderd bij een schietkans en redde Luca Plogmann op een inzet van Ringo Meerveld. Willem II kreeg de uitgelezen kans om een kwartier voor tijd langszij te komen, maar Hilterman stuitte vanaf elf meter op Blockmann.

Toen ook Raffael Behounek het vizier niet op scherp had staan in kansrijke positie, leek het geloof verdwenen bij Willem II. Michael de Leeuw dacht daar anders over. Amper vijf minuten na zijn invalbeurt trok hij de stand in de blessuretijd gelijk: 1-1.

De Graafschap - Jong FC Utrecht 2-2

De Graafschap weet al dat het zeker is van de play-offs. Trainer Jan Vreman zei onlangs niet voor niets dat hij de laatste reguliere wedstrijden van het seizoen beschouwde als oefenwedstrijden richting het toetje van het seizoen. De thuisploeg kwam al snel op voorsprong, daar Basar Onal de bal binnen tien minuten van dichtbij in het doel werkte: 1-0.

Utrecht deed echter alleraardigst mee als nummer laatst van de Keuken Kampioen Divisie en trok de stand na ruim een half uur spelen zelfs brutaal gelijk. Aurelio Oehlers stond voor het doel klaar om een afgemeten voorzet van Rafik el Arguioui binnen te glijden: 1-1.

Kort na rust deed de ploeg van Ivar van Dinteren er zelfs nog een schepje bovenop, toen Jesse van de Haar de Domstedelingen de voorsprong bezorgde: 1-2. Daar leek het bij te blijven, todat David Bosilj in de blessuretijd voor het slotakkoord zorgde: 2-2.

FC Den Bosch - FC Emmen 1-2

Bij Emmen lijken ze de stijgende lijn te pakken te hebben na overwinningen op Telstar (3-2) en Helmond Sport (3-0). Ook op bezoek bij Den Bosch gingen de Drentenaren voortvarend van start. Piotr Parzyszek faalde eerst nog, maar kreeg de bal opnieuw voor de voeten en rondde af met links: 0-1.

Na een uur spelen werd de marge zelfs verdubbeld door de bezoekers, toen het voorbereidende werk van Bradly van Hoeven kwam en Vicente Besuijen bij de tweede paal klaarstond om voor de vierde wedstrijd op rij te scoren. Den Bosch deed nog wel iets terug via Ricardo Henning, maar verder dan dat kwam het niet.

Helmond Sport - FC Eindhoven 2-0

Bij Helmond Sport - FC Eindhoven waren de ogen vooral gericht op Martijn Kaars, die meedingt om de topscorerstitel in de Keuken Kampioen Divisie. De spits staat tot dusver op 21 goals en concurreert vooral met Henk Veerman.

Het was echter collega-aanvaller Anthony van den Hurk die voor de openingstreffer zorgde op aangeven van Giannis Botos. Kaars raakte in het vervolg van de wedstrijd nog wel de paal, maar scoren deed hij niet. Veerman deed dat wel, waardoor de Volendammer alleen aan kop gaat in het klassement. Arno van Keilegom zorgde voor de 2-0 eindstand.

Jong AZ - MVV Maastricht 2-3

MVV heeft nog een theoretische kans op de nacompetitie, maar was dan wel gebaat bij een overwinnning bij Jong AZ. Dat lukte niet. De ploeg van Maurice Verberne begon wel goed door de openingstreffer van AZ'er Ro-Zangelo Daal om te buigen in een 1-2 voorsprong (via Nabil El Basri en Dailon Rocha Livramento), maar toen ging Rayan Buifrahi over de schreef.

De aanvaller kreeg zijn tweede gele kaart en kon inrukken, waarna Jong AZ het initiatief weer overnam en al snel voor de 2-2 zorgde. Jorn Berkhout benutte een rebound. MVV gaf zich echter niet gewonnen en trok via Bryan Smeets alsnog aan het langste eind: 2-3.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties