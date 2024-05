HSV verpest promotiefeest van aartsrivaal St. Pauli door goal in minuut 85

FC St. Pauli is er vrijdagavond niet in geslaagd om te promoveren naar de Bundesliga. De ploeg van trainer Fabian Hürzeler was bij een overwinning op stadgenoot en aartsrivaal Hamburger SV verzekerd van een terugkeer op het hoogste niveau, maar ging in de slotfase kopje onder: 1-0. Ludovit Reis faalde vanaf elf meter.

De derby van Hamburg was nog niet eens begonnen, toen beide spelers van beide ploegen al slaags raakten met elkaar. Tijdens de warming-up ontstond een opstootje dat ertoe leidde dat beide kampen uit elkaar moesten worden gehaald.

Eenmaal aan het voetballen zorgden beide teams voor een teleurstellend schouwspel. Waar St. Pauli te veel last leek te hebben van de spanning, was HSV in aanvallend opzicht niet bij machte om de bezoekers echt pijn te doen.

Een schot van Immanuel Pherai werd knap gepakt door doelman Nikola Vasilj, terwijl de Bosniër eveneens een goede redding in huis had op een inzet van Lukasz Poreba.

HSV ?????????????? feestje Sankt Pauli ?

Glatzel kopt de thuisploeg op 1-0 en dus is Pauli nog niet gepromoveerd ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #2Bundesliga — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 3, 2024

Halverwege de eerste helft dacht HSV alsnog op voorsprong te komen, toen Robert Glatzel werd gelanceerd en de spits zijn negentiende competitietreffer van het seizoen maakte. In aanloop naar de treffer beging hij echt een overtreding op een verdediger van St. Pauli.

St. Pauli zette daar een bal op de paal van Connor Metcalfe tegenover. Ransford Konigsdorffer kopte rakelings naast na een voorzet vanaf de rechterkant van het veld.

In de tweede helft nam de amusementswaarde verder af en leek St. Pauli genoegen te nemen met een punt. Poreba scoorde met het hoofd, maar hinderde Vasilj. Een vrije trap van Pherai belandde op de bovenkant van de lat.

Toen het duel leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, sloeg HSV in de slotfase alsnog toe. Glatzel zorgde met een rake kopstoot alsnog voor zijn negentiende van het seizoen.

HSV dacht in blessuretijd de marge zelfs te verdubbelen, maar Reis faalde vanaf elf meter na een overtreding op de doorgebroken Masaya Okugawa. Die Rothosen stellen wel het promotiefeest van St. Pauli met minimaal een week uit.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties