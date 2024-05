Sierhuis loopt ogenschijnlijk zware knieblessure op; Go Ahead op rand play-offs

Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles hebben vrijdagavond de punten in de Eredivisie gedeeld. Beide ploegen kwamen in Limburg niet tot scoren. Voor Kaj Sierhuis eindigde de avond in één groot drama. In de slotfase moest hij het veld per brandcard met een ogenschijnlijk zware knieblessure verlaten. Door de remise staat Go Ahead op de rand van de play-offs.

René Hake zag geen redenen om wijzigingen door te voeren in zijn basiself ten opzichte van de 1-3 nederlaag tegen Feyenoord van vorige week. Bij Fortuna Sittard greep Danny Buijs wel in na de 3-2 nederlaag tegen hekkensluiter Vitesse. De oefenmeester koos voor een 4-3-3-formatie en slachtofferde onder meer verdediger Sadik Fofana en middenvelder Alen Halilovic.

Fortuna domineerde het balbezit in de openingsfase. Het leidde na een klein kwartier spelen tot de eerste serieuze mogelijkheid. Clubtopscorer Sierhuis mocht uithalen, maar schoot iets te onrustig voorlangs.

Go Ahead kon daar nauwelijks iets tegenover stellen. Halverwege het eerste bedrijf werd er eindelijk een vloeiende aanval op de mat gelegd. Via aanvoerder Bas Kuipers belandde de bal bij Evert Linthorst, die Willum Thór Willumsson vervolgens met een fraaie steekpass oog in oog met Fortuna-doelman Luuk Koopmans zette. De aanvallende middenvelder kwam echter niet verder dan een slap rollertje.

Ook na rust lag de amusementswaarde opvallend laag. Grote mogelijkheden voor beide ploegen waren schaars. Toch kreeg Willumsson met een uur op de klok opnieuw de kans om de bezoekers op voorsprong te schieten. Ditmaal had hij zijn vizier (schot over) alleen niet op scherp.

De wedstrijd kabbelde vervolgens voort, tot Sierhuis een kwartier voor tijd een enorme kopkans kreeg. Go Ahead-doelman Jeffrey de Lange wist zich echter te onderscheiden met een sterke reflex.

De avond eindigde in een groot drama voor Sierhuis, want in de slotfase moest hij het veld per brancard met een ogenschijnlijk zware knieblessure verlaten.

