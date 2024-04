Onder meer Tadic reageert op nieuwe post Ajax; De Ligt krijgt de meeste likes

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ajax, dat terugdenkt aan precies vijf jaar geleden.

Op 16 april 2019 speelde Ajax een van zijn beste wedstrijden van deze eeuw. In de kwartfinale van de Champions League waren de Amsterdammers met 1-2 te sterk voor Juventus dankzij doelpunten van Donny van de Beek en Matthijs de Ligt. Cristiano Ronaldo maakte het enige doelpunt voor de ploeg uit Turijn.

Dankzij de legendarische zege plaatste Ajax zich voor de halve finale, waarin Tottenham Hotspur over twee duels uiteindelijk te sterk bleek. Op dinsdag herdenken de Amsterdammers de historische dag en op Instagram deelt de club de hoogtepunten van de wedstrijd tegen Juventus.

Duidelijk wordt dat het nog steeds speelt in de hoofden van de namen die destijds deel uitmaakten van de groep van trainer Erik ten Hag. Onder meer Dusan Tadic, Daley Blind en Matthijs de Ligt reageren onder de video van Ajax.

