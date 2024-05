Roda-fans vieren promotiefeest al massaal op het veld, maar dan scoort Groningen

Een ongekende apotheose in de Keuken Kampioen Divisie. Roda JC Kerkrade leek lange tijd te promoveren na de 2-0 zege op SC Cambuur, maar van promotie is (nog) geen sprake omdat FC Groningen in blessuretijd op 1-1 kwam tegen Telstar. Bij Roda dacht men dat Telstar daarna nog op 2-1 was gekomen, maar dat bleek niet het geval. Volgende week vechten Groningen en Roda in een onderling duel uit welke club promoveert naar de Eredivisie.

Roda JC Kerkrade - SC Cambuur 2-0

Er was direct goed nieuws te melden in het Parkstad Limburg Stadion, toen bekend werd dat Groningen op een vroege achterstand was gekomen bij Telstar. In Kerkrade zelf bleven de kansen lange tijd uit, al was Roda bij vlagen zeer dreigend. Bijvoorbeeld via Sami Ouaissa, die na een fraaie kapbeweging net naast schoot. Diezelfde Ouaissa stuitte even later op Yannick van Osch, die prima redding bracht.

Het eerste gevaar na rust van Limburgse zijde kwam van de voet van Walid Ould-Chikh, die zijn poging een meter naast zag vliegen. De o zo verlossende treffer kwam er alsnog voor Roda. Ould-Chikh legde breed op Ouaissa, die de bal de linkerhoek in poeierde: 1-0. Roda leek even later bijzonder goed weg te komen na een vermeende handsbal van Matisse Didden. Sander van der Eijk zag er echter geen strafschop in, tot onbegrip van Cambuur.

Roda maakte vlak daarna ook de 2-0. Václav Sejk profiteerde optimaal van slecht uitverdedigen van Marco Tol, die indribbelde en geen rekening hield met de aanwezige Roda-aanvallers. Sejk pikte de bal op en schoof kinderlijk eenvoudig binnen. De Roda-supporters dachten al aan promotie, bestormden het veld, en bleven gedesillusioneerd achter toen Groningen 1-1 maakte in blessuretijd.

FC Groningen pakt in de 95e minuut nog een punt! ?? ?? ??????????: 1. Willem II - 76 punten ?? 2. Roda JC - 75 punten — 3. FC Groningen - 72 punten 4. FC Dordrecht - 68 punten Volgende week: FC Groningen - Roda JC ???? — ESPN NL (@ESPNnl) May 3, 2024

Telstar - FC Groningen 1-1

De wedstrijd kon niet slechter beginnen voor Groningen, dat al binnen een minuut op achterstand kwam. Tahiri gaf mee aan Thomas Oude Kotte, die op zijn beurt Zakaria Eddahchouri een niet te missen kans bood: 1-0. Het deed het vertrouwen van Groningen geen goed. De bezoekers kwamen er amper doorheen, terwijl Telstar gevaarlijk oogde op de counter.

Ook na rust was Telstar de ploeg die de gevaarlijkste kansen creëerde en het had meer moeten halen uit de vrije kopkans van Oude Kotte. Groningen kwam opnieuw goed weg toen Youssef El Kachati een volgende grote Noord-Hollandse kans om zeep hielp. Er kwam bovendien slecht nieuws uit Kerkrade, waar Roda op 1-0 was gekomen.

Groningen kwam wat beter in de wedstrijd en kreeg de uitgelezen kans om op gelijke hoogte te komen, ware het niet dat Thijmen Blokzijl een uitgelezen kopkans onbenut liet. Deroy Duarte zag vlak daarna zijn vrije trap in de muur belanden. Groningen hoorde dat Roda op 2-0 was gekomen en moest dus minimaal een punt pakken om de kans op directe promotie in leven te houden. De treffer viel diep in blessuretijd. Thom van Bergen schoot in minuut 95 raak: 1-1.

Jong PSV - TOP Oss 4-1

De ruststand leek 0-0 te gaan worden, maar vlak voor rust zat de arm van Giovanni Korte niet langs zijn lichaam en kreeg Jong PSV een strafschop. Mohamed Nassoh, die vertrekt naar Sparta Rotterdam, schoot via de binnenkant van de paal binnen: 1-0.

Vlak na rust sloeg Jong PSV opnieuw toe. Ditmaal was het Jevon Simons die op het scorebord verscheen, nadat hij op beheerste wijze de verre hoek vond: 2-0. Simons maakte vlak daarna, opnieuw op aangeven van Tygo Land, de 3-0 en zag Nassoh er vanaf de strafschopstip ook 4-0 van maken. De eretreffer kwam op naam van Konstantinos Doumtsios: 4-1.

NAC Breda - ADO Den Haag 2-2

ADO wist al vroeg in de wedstrijd op voorsprong te komen. Jari Vlak chipte de bal heerlijk tot bij Silvinho Esajas, die van dichtbij niet teleurstelde: 0-1. Het werd er nog mooier op voor ADO, dat een strafschop kreeg na een overtreding van Boyd Lucassen op Joel Ideho. Henk Veerman benutte de daaropvolgende strafschop en maakte zijn 22ste treffer van het seizoen.

NAC was niet minder, maar kansen waren niet aan onder meer Lucassen en Matthew Garbett besteed. Na rust viel de verdiende aansluitingstreffer alsnog, via Aime Omgba. Het bleek de opmaat voor een kleine remontada, daar Sigurd Haugen vlak voor tijd voor de 2-2 tekende.

VVV-Venlo - Jong Ajax 2-0

Jaydon Banel had halverwege de eerste helft een fraaie schaarbeweging in huis, waarmee hij zijn directe tegenstander aftroefde en ruimte had om voor te geven. Zijn pass belandde bij Rico Speksnijder, die van dichtbij de lat trof. Ook na rust had Jong Ajax het betere van het spel en had het de pech dat Ar'Jany Martha met een keihard schot de paal trof.

Nassef Chourak schoot vervolgens tegen de lat en de pech van Jong Ajax hield daarmee niet op. Pepijn Doesburg schoot via Nick Verschuren raak:1-0. Doesburg kreeg even later wel een treffer op zijn naam, door raak te koppen: 2-0.

