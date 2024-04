Danny Blind over onrust in Amsterdam: ‘Ajax is nog verder terug dan bij af’

Ajax-commissaris Danny Blind heeft zich uitgelaten over zowel de sportieve als bestuurlijke chaos bij de Amsterdamse club. In de studio bij Ziggo Sport stelt Blind dat de afstraffing tegen Feyenoord (6-0) voor hem ook niet uit de lucht kwam vallen en dat het lek bij Ajax nog steeds niet boven is. “Als fan moet je je zeker zorgen maken.”

“Het komt ook niet uit de lucht vallen, we zijn met een matig seizoen bezig”, stelt Blind. “We hebben afgelopen zomer een slechte transferwindow gehad. Elke week is Ajax wel aan de beurt, en terecht. Als je dan naar De Kuip moet, dan weet je dat de intensiteit die Feyenoord erin stopt. Als je daar niet goed op ingesteld bent, dan ga je er gewoon met 6-0 af.”

“Dit is de grootste competitienederlaag ooit voor Ajax, dat zegt eigenlijk alles over dit seizoen”, vervolgt Blind. “Er zit bij de supporters natuurlijk ontzettend veel onvrede over wat er de afgelopen zomers gebeurd is. Er was eerst een bepaalde balans in de selectie met onder anderen Dusan Tadic, Davy Klaassen en Daley Blind. Die laat je allemaal gaan.”

“Uiteindelijk heb je het nog één jaar redelijk kunnen volhouden, maar als je dan vervolgens niet goed inkoopt, kom je in deze situatie terecht. En dat is voor alles en iedereen heel moeilijk te verteren. En dan is het ook nog eens heel rustig aan de top.”

De onrust bij Ajax nam deze week in aanloop naar De Klassieker alleen maar toe, daar kersverse algemeen directeur Alex Kroes werd geschorst, omdat hij verdacht werd van handelen met voorkennis. Daarbij zou Michael van Praag ook zijn bezit van aandelen in de Amsterdamse club niet hebben geregistreerd.

“Je wacht al zolang op Alex Kroes, dan probeer je de poppetjes op de goede plek te krijgen. Dan hoop je dat daar rust, stabiliteit en logische dingen uitkomen naar de toekomst toe. Als dan dit weer gebeurt, ben je gewoon weer terug bij af of misschien nog wel verder terug. Deze zaak kent geen winnaar. Ajax verliest, Kroes verliest, de supporters verliezen.”

“Als je kijkt waar we vandaan komen en waar we nu zijn, dan moet je je zeker wel zorgen maken”, richt Blind zich vervolgens tot de Ajax-supporters. “Maar dat wil niet zeggen dat je de boel niet aan de praat moet zien te krijgen. Dat gaan we ook doen, dat is logisch", besluit Blind.

