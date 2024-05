Viaplay vraagt Erik ten Hag op de man af of hij contact heeft gehad met Ajax

Erik ten Hag werd de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax. De manager van Manchester United zou op een driekoppige shortlist van de Amsterdammers staan om de trainersvacature die na dit seizoen vacant is in te vullen. Ten Hag heeft echter vooralsnog geen contact gehad met Ajax.

Ten Hag staat al maanden onder druk op Old Trafford. United is uitgeschakeld in de Champions League, staat zesde in Engeland en moet überhaupt hopen dat het zich nog kwalificeert voor de Europa League. De geluiden over een congé klinken steeds harder, maar volgens The Athletic hoeft Ten Hag voorlopig niet te vrezen voor zijn baan.

De gerenommeerde sportwebsite berichtte vrijdag dat Erik ten Hag als manager van the Red Devils het voordeel van de twijfel krijgt, gezien de vele nadelen die met zijn ontslag gepaard zouden gaan. Ten Hag zelf bevestigt tegenover Viaplay dat hij verwacht komend seizoen nog steeds voor de groep te staan bij Manchester United.

“Feit is gewoon dat ik hier nog een jaar een doorlopend contract heb”, zegt hij wanneer verslaggever Koen Weijland hem vraagt naar een eventuele terugkeer bij Ajax. “Ik heb bewust getekend en ben geen persoon die wegloopt.”

“Ik ga er dus vanuit dat ik volgend jaar bij Manchester United ben. Of er iets van contact is geweest met Ajax? Nee.”

Toch sluit Ten Hag een nieuw dienstverband bij de Amsterdammers in de toekomst niet uit. “Waarom niet? Ik heb een hele goede periode bij Ajax gehad, heb er op een hele prettige manier kunnen werken. Het is een fascinerende club, waar heel veel mogelijkheden liggen.”

Voor Ten Hag kwam het nieuws dat hij komend seizoen nog steeds manager is van Manchester United niet als een verrassing. “Ik heb nooit iets anders gezegd. Er is ook nooit iets anders beweerd. Er is verandering in leiderschap en aansturing van de club gekomen, ook in de structuur. Maar nogmaals: ik werk heel goed met deze mensen samen. Je kunt ervan verzekerd zijn dat we op dagelijkse basis met elkaar spreken over volgend seizoen.”

