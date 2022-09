Álvarez probeert transfer te forceren: middenvelder ontbreekt op training

Donderdag, 1 september 2022 om 10:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:02

Edson Álvarez is donderdag niet op de training verschenen bij Ajax, meldt Mike Verweij van De Telegraaf. De middenvelder staat in de belangstelling van Chelsea en hoopt op deze manier een transfer te forceren. Eerder gingen Mohammed Kudus en Antony hem voor. Laatstgenoemde met succes, daar zijn transfer naar Manchester United beklonken werd. Álvarez put hoop uit het feit dat het bod van Chelsea van vijftig miljoen euro niet is afgewezen door Ajax.

Het begint een trend te worden bij Ajax. Spelers die het niet eens zijn met het beleid van de club en middels werkweigering een weg naar de uitgang proberen te forceren. Na Antony en Kudus schittert nu ook Álvarez door afwezigheid. De middenvelder wordt begeerd door Chelsea en zou de stap naar de Premier League graag willen maken, maar wordt vooralsnog binnenboord gehouden. Donderdag heeft de Mexicaan nogmaals aangegeven niet tevreden te zijn met de huidige situatie.

Volgens De Telegraaf heeft Ajax het standpunt ingenomen dat niemand zo kort voor het sluiten van de transferperiode nog mag vertrekken. Álvarez wil echter per se de overstap naar Chelsea maken, aangezien hij bij de Londenaren het viervoudige aan salaris kan verdienen. Hij zou eisen dat de Amsterdammers in gesprek gaan met de Engelse grootmacht. Álvarez stond eerder al in de belangstelling van Stade Rennes en Newcastle United, waarbij laatstgenoemde club een bod van dertig miljoen euro zag worden afgewezen.

Álvarez kwam in de zomer van 2019 voor vijftien miljoen euro over van CF América en speelde sindsdien 107 wedstrijden voor Ajax, waarin hij negen keer scoorde. Tot nu toe won hij één keer de TOTO KNVB Beker en twee landstitels met de club. De Mexicaans international, die het komende zaterdag met Ajax opneemt tegen SC Cambuur, ligt tot medio 2025 vast in Amsterdam. Ajax haalde met Florian Grillitsch al een eventuele vervanger in huis voor de controleur.